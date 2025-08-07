VIDEO Modrić upoznao Pulišića. 'Znaš li pričati na hrvatskom?'

Luka Modrić je nakon 13 godina napustio Real Madrid gdje je postao jedan od najvećih u povijesti kluba, a svoje znanje i magiju nastavit će demonstrirati u Milanu. Navijači talijanskog velikana dočekali su ga kao božanstvo, nekoliko tisuća njih okupilo se u ponedjeljak središtu grada mode kako bi pozdravili našeg kapetana, došli do fotografije, autograma ili čak dresa koje je bacao navijačima.

Iako će uskoro napuniti 40 godina, pokazao je i prošle sezone da je u sjajnoj fizičkoj spremi i da još može igrati na vrhunskoj razini, a njegova nogometna magija ionako nikada nije bila upitna. Velika euforija zahvatila je sve oko kluba, ponosni su i sretni što je jedan od najvećih veznjaka u povijesti postao dio Milana, vjeruju i nadaju se da će u svlačionicu unijeti disciplinu, ozbiljnost i pobjednički mentalitet koji ga krasi kroz cijelu karijeru.

Luka se upoznao sa suigračima, srdačno razgovarao s trenerom Allegrijem koji ga je jedva dočekao, a sada je pred njim period u kojem se mora prilagoditi novoj sredini i usvojiti ideje novog trenera.

Našeg velikana je u Milanu dočekao jedan Hrvat. Barem na papiru. Riječ je o američkom reprezentativcu Christianu Pulišiću (26) čiji su korijeni s otoka Oliba pokraj Zadra, gdje je rođen njegov djed Mate. Pozdravili su se i izgrlili, pitao ga je Modrić priča li hrvatski jezik, ali dobio je negativan odgovor.

- Ne pričam, jedino hrvatsko kod mene je putovnica ha-ha - nasmijao se Pulišić.

Njezin vlasnik postao je prije osam godina dok je bio član Borussije Dortmund, a dobio ju je kako bi se riješio muka s radnom vizom jer je kao hrvatski državljanin postao i građanin EU. Htio ga je i HNS pridobiti pod hrvatski stijeg, ali njegov odgovor je bio da želi igrati samo za SAD.

- Bio sam u Zagrebu nekoliko puta. Jako mi se svidjelo. To je predivna zemlja i ponosan sam na svoje hrvatske korijene. Bio sam tamo s djedom i bilo je predivno - ispričao je prije nekoliko godina za Sport Klub.