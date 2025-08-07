Našeg velikana je u Milanu dočekao jedan Hrvat. Barem na papiru. Riječ je o američkom reprezentativcu Christianu Pulišiću (26) čiji su korijeni s otoka Oliba, gdje je rođen njegov djed Mate
VIDEO Modrić upoznao Pulišića. 'Znaš li pričati na hrvatskom?'
Luka Modrić je nakon 13 godina napustio Real Madrid gdje je postao jedan od najvećih u povijesti kluba, a svoje znanje i magiju nastavit će demonstrirati u Milanu. Navijači talijanskog velikana dočekali su ga kao božanstvo, nekoliko tisuća njih okupilo se u ponedjeljak središtu grada mode kako bi pozdravili našeg kapetana, došli do fotografije, autograma ili čak dresa koje je bacao navijačima.
Pokretanje videa...
Iako će uskoro napuniti 40 godina, pokazao je i prošle sezone da je u sjajnoj fizičkoj spremi i da još može igrati na vrhunskoj razini, a njegova nogometna magija ionako nikada nije bila upitna. Velika euforija zahvatila je sve oko kluba, ponosni su i sretni što je jedan od najvećih veznjaka u povijesti postao dio Milana, vjeruju i nadaju se da će u svlačionicu unijeti disciplinu, ozbiljnost i pobjednički mentalitet koji ga krasi kroz cijelu karijeru.
Luka se upoznao sa suigračima, srdačno razgovarao s trenerom Allegrijem koji ga je jedva dočekao, a sada je pred njim period u kojem se mora prilagoditi novoj sredini i usvojiti ideje novog trenera.
Našeg velikana je u Milanu dočekao jedan Hrvat. Barem na papiru. Riječ je o američkom reprezentativcu Christianu Pulišiću (26) čiji su korijeni s otoka Oliba pokraj Zadra, gdje je rođen njegov djed Mate. Pozdravili su se i izgrlili, pitao ga je Modrić priča li hrvatski jezik, ali dobio je negativan odgovor.
- Ne pričam, jedino hrvatsko kod mene je putovnica ha-ha - nasmijao se Pulišić.
Njezin vlasnik postao je prije osam godina dok je bio član Borussije Dortmund, a dobio ju je kako bi se riješio muka s radnom vizom jer je kao hrvatski državljanin postao i građanin EU. Htio ga je i HNS pridobiti pod hrvatski stijeg, ali njegov odgovor je bio da želi igrati samo za SAD.
- Bio sam u Zagrebu nekoliko puta. Jako mi se svidjelo. To je predivna zemlja i ponosan sam na svoje hrvatske korijene. Bio sam tamo s djedom i bilo je predivno - ispričao je prije nekoliko godina za Sport Klub.
