VJEČNI LUKA

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Modrićeva magija opet je urodila plodom! Asistirao za gol
Foto: Arenasport/Screenshot

Modrićeva "uzvišena" asistencija zaradila je pohvale sa svih strana. "Modrić maestro", "Luka Modrić, vječan. Još jedna asistencija za najboljeg mladića Serie A", šaljivo su pisali fanovi

U ključnom derbiju 22. kola talijanske Serie A, Milan je na gostovanju kod Rome poveo 1-0 u 62. minuti. Junak "rossonera" bio je neočekivani strijelac, branič Koni de Winter, no glavnu ulogu u akciji odigrao je vječni Luka Modrić, čija je asistencija izazvala oduševljenje u Italiji, ali i šire.

Modrić je izveo kratku verziju kornera, odigrao je dupli pas sa suigrač pa je poslao  savršen centaršut u srce kaznenog prostora gdje najviše skače 23-godišnji Belgijanac i glavom para mrežu Rome. Gol je pao u trenutku kada je Roma napadala i bila blizu golu, a na kraju su "rossoneri" bili ti koji su poveli. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Modrićeva "uzvišena" asistencija zaradila je pohvale sa svih strana. "Modrić maestro", "Luka Modrić, vječan. Još jedna asistencija za najboljeg mladića Serie A", šaljivo su pisali fanovi na društvenim mrežama, aludirajući na njegove godine i nevjerojatnu dugovječnost. 

Serie A - AS Roma v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Strijelac Koni de Winter također ima zanimljivu priču. Belgijski branič, koji je stigao u Milan iz Genoe za 20 milijuna eura, zapravo je produkt Juventusove omladinske škole, gdje mu je upravo Allegri dao prvu priliku u Ligi prvaka. 

