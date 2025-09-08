Obavijesti

NESTAO DOKUMENT

VIDEO Yamalove muke u Turskoj nakon utakmice: Preokrenuo torbe, nigdje nije bilo putovnice

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Španjolska je sa 6-0 protutnjala kroz Tursku u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali je Yamal imao problema u povratku. Izgubio je putovnicu, tražio ju je po autobusu i stadionu, ali nije ju našao

Španjolska je demonstrirala silu na gostovanju u Turskoj i domaćinu zabila čak šest golova. Nisu Turci mogli parirat brzoj i razigranoj "Furiji" te su mogli primiti i još koji gol više. Ipak, nije sve išlo glatko za Španjolce na povratku u domovinu. Lamine Yamal je, kako navodi turski novinar, izgubio putovnicu te ju nikako nije uspio pronaći. Tražio ju je u autobusu, svlačionici i press centru, ali bezuspješno.

"Lamine Yamal je izgubio putovnicu. Nakon utakmice ju je dugo tražio, vratio se i u svlačionicu koja je potpuno pretražena. Stadion je napustio bez nje", napisao turski novinar Emir Kilicetin, uz priložen video Yamala kako traži dokument. 

Nije poznato je li Yamal našao putovnicu niti koliko je dugo morao ostati u Turskoj. Pretpostavlja se da je sve brzo riješeno preko španjolske ambasade te da je na taj način dobio potrebne papire za ići kući. Neki navijači su u šali rekli da je za sve kriv Arda Guler, Turčin koji igra za Real Madrid, jer ga jako boli poraz od Španjolske. Iz Barcelone su potvrdili da ova situacija neće utjecati na Yamalove obveze s klubom te da će sve stići na vrijeme.
 

