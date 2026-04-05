SJAJNA FORMA UOČI SP-A

VIDEO Musa nastavlja i dalje 'trpati'! Opet je zabio za Dallas

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Petar Musa je opet briljirao za Dallas. Hrvatski reprezentativac zabio je svoj sedmi gol u MLS-u i sada je na samom vrhu liste strijelaca. S ovakvom formom put na SP mu je poprilično siguran

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Dallasa Petar Musa (28) nakon reprezentativne pauze nastavlja tamo gdje je i stao. Ponovno je zabio gol, njegov sedmi ove sezone u MLS-u.

Dallas je pobijedio 4-0 u gostima DC United, a 'vatreni' je zabio gol na samom kraju susreta, odnosno u prvoj minuti sudačke nadoknade. Sada je najbolji strijelac MLS-a i na vrhu liste dijeli mjesto s Englezom i nogometašem Nashvillea Samom Surridgeom.

Foto: Daniel Kucin Jr.

Njegov suigrač Santiago Moreno dobio je loptu na rubu kaznenog prostora i dobro se izborio za prostor da uputi udarac. Šut je završio u bloku, a na odbijenoj lopti bio je Musa koji nije imao težak zadatak pospremiti je u mrežu.

Musa je na zadnjem okupljanju Hrvatske odigrao 45 minuta protiv Kolumbije i 31 minutu protiv Brazila. Odlične igre ove sezone otvorile su mu put ka popisu za SP i vrlo je izgledno kako će biti jedan od putnika za SAD. Do sada je za 'vatrene' nastupio 10 puta i zabio jedan gol.

