VIDEO Musa zabio deveti gol u osam utakmica pa izazvao kaos

Dallas je pobijedio Austin 3-1 u utakmici 24. kola MLS-a. Paul Arriola doveo je Dallas u vodstvo u 10. minuti, a rezultat je izjednačio Gyasi Zardes šest minuta kasnije. Nakon toga, na sljedeći pogodak čekalo se drugo poluvrijeme.

Na scenu je stupio Petar Musa u 51. minuti kada je driblingom prošao Owena Wolffa koji je loptu dirao rukom. Sudac je svirao penal, a Musa je s bijele točke silovito tukao. Golman Austina Brad Stuver je dobro pročitao gdje će pucati Hrvat i obranio njegov udarac. Ponovljena snimka pokazala je kako je Stuver stekao prednost prilikom obrane jer nije niti jednom nogom dirao gol-liniju i udarac je ponovljen.

Musa je prilikom drugog izvođenja promijenio stranu, ponovno silovito pucao i ovog puta golman nije imao šanse. Gol je Musa proslavio tako što se unio u lice braniča Juliju Cascanti. Bio nastavak ranijeg verbalnog sukoba, a sudac mu je bez zadrške pokazao žuti karton zbog ponašanja. Suigrači i suparnici su ih morali razdvojili.

No nije to smirilo kaos. Došlo je do naguravanja, na teren je pao Bernard Kamungo i ondje ostao ležati. Glavni sudac Armando Villarreal nekoliko trenutaka kasnije pokazao je izravni crveni karton napadaču Austina Sebastianu Driussiju zbog udaranja.

Situacija koju je zakuhao Hrvat poslije toga se smirila, a s igračem manje Austin nije mogao doći do pobjede. Konačnih 3-1 postavio je Marco Farfan golom u 74. minuti. Musa je ovim golom nastavio sjajnu formu. U posljednjih osam utakmica zabio je devet golova. U aktualnoj sezoni MLS-a postigao je 13 golova i ima dvije asistencija u 24 utakmice.