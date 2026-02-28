VIDEO Najbizarniji crveni karton sezone: Pogledajte glupost nekadašnjeg igrača Hajduka

Dugopolje i Opatija odigrali su 1-1 u 20. kolu Prve nogometne lige, ali jedan detalj s utakmice dugo će se prepričavati. Radi se o situaciji iz 32. minute.

Naime, pri rezultatu 0-0 je Zoran Nižić dobio bizaran crveni karton. Imao je već žuti karton iz 20. minute, a onda je 12 minuta kasnije odlučio rukama uhvatiti loptu koja je išla po zraku prema njemu.

Dakako, sudac nije imao izbora nego mu pokazati drugi žuti karton, a uslijedili su protesti domaćih nogometaša. Nižić je od 2012. do 2018. igrao za Hajduk i skupio 138 nastupa. U Dugopolje je stigao u listopadu prošle godine.

Za Dugopolje je gol zabio Andrija Balić (također bivši hajdukovac) u 37. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Mišković u 63. minuti.