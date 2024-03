VIDEO Najnovija snimka iz VAR sobe, s preokreta Dinama: 'To je penal od tri ku**a, majke mi!'

Objavljena je još jedna snimka iz VAR sobe u kojoj nema spornih sudačkih odluka, ali je komunikacija VAR suca i glavnog na terenu krajnje neprimjerena. Afera VARgate ide dalje, a danas je na repertoaru utakmica Dinama i Lokomotive (2-1) iz prvog dijela sezone. 'Modri' su u 13. kolu HNL-a slavili velikim preokretom 2-1 na Maksimiru. Prethodno je Indrit Tuci već u 4. minuti zabio za vodstvo 'lokosa', a taj rezultat stajao je sve do sudačke nadoknade kada su Martin Baturina u 94. i Takuro Kaneko u 97. minuti pogodili za veliki preokret.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Lokomotiva 2-1

Pokretanje videa... 01:42 Sažetak utakmice 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Dinama i Lokomotive (2:1) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

S te utakmice dolazi sporna snimka nastala kada je za Dinamo dosuđen kazneni udarac u 73. minuti. Tada su u duelu bili Gabriel Vidović i Karlo Bartolec, a sudac Fran Jović (Zagreb) je pokazao na bijelu točku. Konačna odluka bila je ispravna jer je Jović na sugestiju glavnog VAR suca Ante Čuljka (Zagreb) otišao pogledati snimku na zaslon i penal Dinama je poništen.

No, kao i u brojnim videima koji su do sada iscurili, način komunikacije VAR sobe i glavnog suca na terenu je bio krajnje neprimjeren.

Transkript razgovora s nove VAR snimke

Čuljak: To je od tri k***a penal, majke mi. Ja bih volio da dođeš pogledati, ali stani sekundu. Stani sekundu. Nemoj da ispadnemo debili, čuje se na prvoj snimci, a onda slijedi razgovor na drugoj:

Čuljak: Gledaj, ja ako te pozovem na OFR, ovo sve što si ti meni rekao bit će da si ti to vidio. Samo ti je penal od tri k... Da ti budem iskren.

Jović: Da li ćeš me zvati ili šta?

Čuljak: Čekaj da vidim. Pa čekaj samo malo, sekundu da vidim. Ja bi tebe zvao, ali ako ostaneš pri svojem u ku**u smo svi.

Jović: Pa dobro, ako je od tri ku**a, jebiga, onda ga idem vidjeti.

Čuljak: Čekaj, čekaj, stani, stani.

Glavni VAR sudac na koncu je dobro sugerirao glavnom sucu i on ga je otišao pogledati na zaslon. Nakon pregleda snimke utvrdio je da nema prekršaja Bartoleca nad Vidovićem.

>> SNIMKE IZ VAR SOBE S DINAMO - LOKOMOTIVA OVDJE

Strahonja: Penal za Dinamo nije bio

Sudačka komisija HNS-a nije dala službenu analizu na to, 13. kolo, ali jest tadašnji sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja u emisiji "Stadion".

- Sudac je inače dosta dobro sudio cijelu utakmicu. Dosudio je kazneni udarac koji nije bio. Bilo je laganog držanja za ruku, možda je on vidio da je bilo kvalitetnijeg povlačenja. To definitivno nisu prekršaji za kazneni udarac. Vidović niti u jednom trenutku nije kontrolirao loptu, pobjegla mu je i otišla do vratara. Vrlo dobra procjena VAR sobe, ovo nisu nogometni kazneni udarci. Dobra odluka što je poništio svoju odluku - rekao je Strahonja.