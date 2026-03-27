VIDEO Najslađi navijač Opatije uživao u trijumfu na Kantridi. Dugopoljci su teško nastradali

Piše Josip Tolić,
VIDEO Najslađi navijač Opatije uživao u trijumfu na Kantridi. Dugopoljci su teško nastradali
Nogometaši Dugopolja šokirali su navijače porazom 3-0 od pretposljednje Opatije! Posrtanje ih udaljilo od vrha Prve lige. Može li se Dugopolje vratiti

Nogometaši Dugopolja uprskali su priliku upustiti se u borbu za vrh Prve nogometne lige. Na gostovanju kod pretposljednje Opatije izgubili su 3-0 golovima u prvih pola sata. Bivši dinamovac Robert Mišković u 14. minuti je doveo domaćine u vodstvo na Kantridi, podebljao je bivši igrač Rijeke Cherno Saho već u 17., a Adriano Milanović u 28. minuti postavio konačnih 3-0.

Pa je čak i jedan od domaćih navijača po kvarnerskoj buri, preslatki francuski buldog u zimskoj opremi, mogao uživati u dobroj igri izabranika Zorana Bogolina protiv bivših hajdukovaca Mije Caktaša, Andrije Balića, Zorana Nižića, Ivana Delića i Mate Antunovića.

Dugopolje je u katastrofalnom nizu u zadnjih šest utakmica, sa samo jednom pobjedom, i od vodeće pozicije potonuo je na četvrtu, s vrlo malim izgledima da se domogne plasmana u HNL jer je vodeći Rudeš, uz utakmicu manje, ostao sedam bodova ispred (45 bodova), a između su se smjestili i Sesvete (41 bod) i Cibalia, također s 38 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je još devet kola.

