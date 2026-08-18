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VIDEO Nakon napada 20 na 10 Torcida ostavila poruku za BBB

Piše 24sata,
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VIDEO Nakon napada 20 na 10 Torcida ostavila poruku za BBB
Foto: Hooligans.cz/Facebook
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Torcida uzvratila BBB-u porukom “Veni vidi vici 1950” nakon napada na aerodromu, dok se navijački kaos nastavio i na A1 kod Draganića

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Nakon povratka s gostovanja u Vilniusu prije desetak dana skupina Bad Blue Boysa napala je desetak torcidaša na parkiralištu aerodroma Franjo Tuđman. Policija je dojavu zaprimila i otvorila istragu o događaju, a na navijačkim portalima sad se širi transparent koji je Torcida ostavila na prilaznom mostu.

"VENI VIDI VICI 1950", stoji na transparentu za koji portal Hooligans.cz tvrdi da je čestitka Bad Blue Boysima za 40. rođendan. Dođoh, vidjeh, pobijedih, tvrde iz splitske navijačke skupine koja je u nedjelju napravila kaos na autocesti A1 kod odmorišta Draganić kad je pokušala presresti Armadu na putu do Varaždina i pritom stvorila velike kolone.

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Torcida na Draganiću VIDEO
Torcida na Draganiću | Video: čitatelj/24sata

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Komentari 7
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