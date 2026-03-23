VIDEO Glavni aduti 'vatrenih' ne prestaju trpati! Evo svih golova

Hrvatski reprezentativci imali su odličan vikend iza sebe. Ante Budimir zabio je jedini gol za slavlje protiv Girone, a Luka Sučić je poentirao u porazu od Villarreala. Igor Matanović bio je igrač utakmice protiv St. Paulija s dva zabijena gola, a Ivan Perišić je asistirao u neočekivanom porazu PSV-a. Martin Baturina nastavlja sa sjajnim igrama kao i njegov klub Como; zabio je gol u visokoj pobjedi protiv Pise (5-0), a Petar Musa nastavlja sa sjajnom formom i dao je pobjednički pogodak za Dallas.

Ante Budimir (34) zabio je pobjednički gol u minimalnoj pobjedi protiv Girone u Pamploni. Hrvatski topnik pogodio je u 80. minuti na asistenciju Kikea Barje. Španjolac je sjajno prošao po lijevoj strani kaznenog prostora, izborio se za prostor i ubacio prema Budimiru koji je u maniru klasičnog centarfora dirao loptu glavom i skrenuo je u mrežu nemoćnog Gazzanige. To je bio 14. gol hrvatskog napadača u La Ligi ove sezone, trenutačno je četvrti najbolji strijelac prvenstva. Gol pogledajte OVDJE.

Luka Sučić (23) pogodio je za Real Sociedad u porazu od Villarreala 3-1. Gol je zabio u 47. minuti, a u igru je ušao na poluvremenu. Brais Mendez ubacio je loptu u kazneni prostor, Renato Veiga je ubačaj izbio glavom ispred svog golmana Luiza Juniora, ali točno na nogu Sučića koji iz prvog dodira puca i pogađa precizno u prazan gol. Gol pogledajte OVDJE. Za 'žutu podmornicu' pogodili su Gerard Moreno, Georges Mikautadze i Nicolas Pepe, svi u prvom poluvremenu.

St. Pauli ugostio je Freiburg u 27. kolu Bundeslige, a gosti su slavili 2-1. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović (22) autor je oba pogotka za preokret protiv domaćina.

Domaći sastav u vodstvo je doveo Danel Sinani. Prije prvog gola hrvatskog napadača, Vincenzo Grifo pucao je s 20 metara na gol Nikole Vasilja, a loptu je u mrežu skrenuo Hrvat. Bez namjere ili ne, lopta je prevarila bosanskohercegovačkog golmana i završila u mreži. Prvi pogodak pogledajte OVDJE.

Drugi, i osmi ove sezone, Matanović je zabio nakon sjajne reakcije. Cyriaque Irie namjestio se na rubu kaznenog prostora i pucao, Vasilj je obranio udarac, ali samo do spretnog Matanovića koji sprema loptu u mrežu po drugi put na susretu. Drugi gol pogledajte OVDJE.

U 28. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su upisali četvrti poraz, na domaćem terenu je aktualnog prvaka pobijedio Telstar s 3-1.

Kod rezultata 0-0, u 39. minuti, pocrvenio je igrač PSV-a Salah-Eddine, a u nadoknadi prvog dijela Telstar je poveo golom Brouwera. PSV je izjednačio odmah na startu drugog poluvremena. Na asistenciju hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića (37) poentirao je Sildillia. Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE.

Martin Baturina (23) zabio je gol u visokoj pobjedi (5-0) Coma protiv Pise u 30. kolu Serie A. Hrvatski veznjak je napravio solo prodor u kazneni prostor i lijepo pogodio za 3-0 u 48. minuti. Bio je to njegov šesti gol ove sezone u talijanskom prvenstvu.

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa (28) odigrao je sjajnu utakmicu u pobjedi Dallasa nad Houstonom u teksaškom derbiju 4-3. Prvo je isforsirao autogol Erika Sviatchenka za 3-3 u 54., a onda i donio pobjednički gol u 86. minuti. Urugvajac Joaquin Valiente ubacio je loptu u kazneni prostor, a na rubu peterca najbolje se snašao hrvatski napadač i pospremio je u mrežu za pobjedu.