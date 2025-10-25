Obavijesti

OZLIJEDIO SE DE BRUYNE

VIDEO Napoli pobijedio Inter u derbiju i preuzeo vrh Serie A!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Pobjeda je odvela Napoli na prvo mjesto ljestvice. Aktualni prvak ima bod više od Milana, a tri više od Intera i Rome koja ima utakmicu manje

StartFragment U velikom derbiju osmog kola talijanske Serie A, duelu posljednja dva prvaka, nogometaši Napolija su na domaćem terenu svladali milanski Inter s 3-1.

Inter je potpuno dominirao u prvom poluvremenu, ali je unatoč tome jedini pogodak dao domaći sastav. Kevin de Bruyne je u 33. minuti pogodio s bijele točke za 1-0 Napolija. Pritom se belgijski majstor ozlijedio te je morao napustiti travnjak.

Serie A - Napoli v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

U završnici prvog dijela dva puta je okvir vrata spašavao Napoli, a pogađali su ga Bastoni i Dumfries.

U nastavku susreta slika se na terenu promijenila od 54. minuti kada je sjajan pogodak za 2-0 postigao McTominay. Odličnu je dugu loptu poslao Spinazzola, a škotski nogometaš je fantastično potegnuo poluvolej s vrha šesnaesterac i zabio za novo slavlje domaćina.

Nakratko se Inter vratio kada je u 59. minuti Calhanoglu realizirao jedanaesterac u 59. minuti, ali već u 66. je bilo 3-1. Interova obrana još je jednom slabo reagirala, kroz nju se prošetao Anguissa i bio strijelac za konačnih 3-1.

Od 73. minute za Inter je zaigrao hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Pobjeda je odvela Napoli na prvo mjesto ljestvice. Aktualni prvak ima bod više od Milana, a tri više od Intera i Rome koja ima utakmicu manje.

