VIDEO Naši protivnici u središtu pozornosti zbog novog pravila. Pogledajte komičnu situaciju

Uz pojavu VAR-a nogomet je postao moderniji, ali na mnoge načine je ubio dušu igre. Fifa je uvela novo pravilo koje se ne tiče VAR-a, ali je vezano uz izmjene igrača. Naime, ako igrač ne napusti igru u roku od 10 sekundi otkako je četvrti sudac očitao njegov broj na svom semaforu, onda njegova zamjena ne može ući u igru iduću minutu. To znači da će njegova momčad u tom roku igrati s igračem manje.

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Krovna nogometna organizacija odlučila je uvesti ovo pravilo kako izbornici i treneri ne bi trošili dragocjeno vrijeme i ubijali draž igre. Hrvatski protivnik na Svjetskom prvenstvu Gana nije dobro razmotrio pravila. U 75. minuti napadač Gane Jordan Ayew nije napustio teren unutar propisanih deset sekundi, zbog čega njegova zamjena Alidu Seidu nije smjela odmah ući u igru.

Foto: Paul Childs

Situacija je izazvala pomutnju uz aut-liniju pa je četvrti sudac morao rukama spriječiti Seidua kako ne bi prerano ušao na teren. Ujedno je morao i ganskom izborniku Carlosu Queirozu objasniti zašto Seidu ne smije na teren u idućih 60 sekundi. Situaciju pogledajte OVDJE.

Hrvatska i Gana igraju 27. lipnja u sklopu trećeg kola skupine L. 'Vatreni' su u skupini još s Engleskom i Panamom, a idući susret igraju protiv Slovenije u nedjelju.