VIDEO Navijač Reala zgrozio potezom, klub hitno reagirao!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

"Kraljevski klub" će u osmini finala igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, a ždrijeb je u petak

Real Madrid je pobijedio Benficu 2-1 i s ukupnih 3-1 izborio osminu finala Lige prvaka. Ipak, jedan je detalj s tribina izazvao veliku pozornost i reakciju kluba nakon dvoboja. 

Naime, jedan je član tribine na kojoj su najvatreniji Realovi navijači nacistički salutirao u kameru i to dok je kamera snimala taj dio tribine. Real je promptno reagirao, locirao navijača i udaljio ga s utakmice, a nakon toga se oglasio i službenim priopćenjem. 

Real Madrid fan throwing a nazi salute straight to the camera before tonight’s game vs Benfica
by u/LordPunk in soccer

"Hitno smo zatražili od Disciplinske komisije kluba da pokrene promptni postupak isključenja za člana koji je snimljen televizijskim kamerama kako na tribinama našeg stadiona izvodi nacistički pozdrav, nekoliko trenutaka prije početka utakmice između Reala i Benfice.

Ovog člana identificiralo je klupsko sigurnosno osoblje nekoliko trenutaka nakon što se pojavio u prijenosu i odmah je izbačen sa stadiona Santiago Bernabeu. Real Madrid osuđuje ovu vrstu geste i izražavanja koja potiče nasilje i mržnju u sportu i društvu", napisali su Madriđani.

"Kraljevski klub" će u osmini finala igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, a ždrijeb je u petak. 

