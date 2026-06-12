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VIDEO Navijači BiH se sukobili sa redarima uoči utakmice

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Navijači BiH se sukobili sa redarima uoči utakmice
Foto: klix.ba

Kako prenosi Klix.ba redari su željeli skinuti transparente BH Fanaticosa

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Navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine sukobili su se sa redarima uoči prve utakmice u grupi protiv Kanade. 'Zmajevi' od 21 sat igraju protiv jednog od domaćina ovogodišnjeg Mundijala. 

Iako su prije dolaska na stadion, navijači BiH preplavili ulice Toronta, prije same utakmice došlo je do sukoba s redarima. Prema informacijama iz Toronta, redari su željeli skinuti transparente BH Fanaticosa nakon čega je nastao sukob, prenosi Klix.ba

Video sukoba možete pogledati OVDJE

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