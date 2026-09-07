VIDEO Navijači Dallasa naklonili se Musi! Pogledajte transparent posvećen hrvatskom napadaču

Patar Musa glavna je priča američkom MLS-a. Zabija kao na traci, u stopu prati Lionela Messija po broju golova i na leđima nosi svoj Dallas do važnih pobjeda. Navijači su u ekstazi, u posljednjoj utakmici protiv Kansasa podigli su transparent njemu u čast, a on je odgovorio na način kako najbolje zna - golovima!

Na tribinama Toyota stadiona pojavio se veliki los odjeven u hrvatske kvadratiće, s natpisom FC Dallas 1996. Upravo je u cijelom MLS-u Musa poznat po nadimku los (moose), a ovo je bila zahvala navijača hrvatskom napadaču koji ih je opet oduševio. Dallas je u golijadi pobijedio Kansas City 4-3, a Musa je zabio dva i asitirao jedan gol.

Kansas je golovima Calheira i Afrifa vodio 2-0 u 19 minuta. Zatim se Musa ukazuje prvi put. Za početak Dallasove kanonade asistira Farringtonu u 27., a u 30. sam završava glavom lijepu akciju domaćih za 2-2. Kaick je u 45. donio i potpuno preokret Dallasu, i to sjajnim golom izvana, pa se lakše išlo na odmor.

Petar Musa scores twice to lead the comeback win for @FCDallas in a 7-goal thriller 💪 pic.twitter.com/GTmrxiFD5C — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

U drugom poluvremenu Kansas je izjednačio. Minuta 78., a Calheira opet trese mrežu domaćina i vraća bod u džep. E onda je bilo vrijeme da veliki hrvatski los još jednom spasi svoju momčad. U 93. je izborio penal, u 97. ga hladnokrvno zabio i donio nova tri boda Dallasu. To mu je bio 18 gol u sezoni te se izjednačio s Messijem u borbi za zlatnu kopačku. Fenomenalna sezona za hrvatskog napadača.