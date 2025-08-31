Obavijesti

VIDEO Navijači Hajduka bijesni zbog brutalnog faula Radeljića. Je li bio za izravno isključenje?

Piše Boris Trifunović,
HAJDUK - RIJEKA 2-2 Poludjeli su na suca Darija Bela i na VAR sobu u kojoj su bili Tihomir Pejin i Ivan Vučković jer situaciju nisu pomnije pregledali kao potencijalan crveni karton

U 59. minuti užarenog Jadranskog derbija Hajduka i Rijeke (2-2) na Poljudu u 5. kolu HNL-a dogodio se duel između riječkog stopera Stjepana Radeljića i splitskog veznjaka Adriona Pajazitija.

Pajaziti je ostao ležati na terenu i igra se nastavila, a stala je tek kada su Riječani izbacili loptu iz igre koji trenutak kasnije. Usporena snimka pokazala je da je Radeljić grubo nagazio Pajazitiju na zglob otvorenim džonom što se opravdano smatra opasnom igrom.

Navijači Hajduka na društvenim mrežama poludjeli su na suca Darija Bela i na VAR sobu u kojoj su bili Tihomir Pejin i Ivan Vučković jer situaciju nisu pomnije pregledali kao potencijalan crveni karton.

Radeljić je prošao bez opomene, Pajaziti na svu sreću bez težih posljedica. Je li prekršaj Radeljića bio za isključenje?

