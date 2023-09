VIDEO Navijači Hajduka i na Rujevici dozivaju Perišića...

Navijači Hajduka zazivali su Ivana Perišića (34) gotovo cijelo ljeto i nadali se da će se ukazati na Poljudu, ali čini se kako to neće biti ove godine. U ponoć je otkucao kraj prijelaznog roka u HNL-u, no Perišić i dalje može doći bilo kada ukoliko raskine ugovor s Tottenhamom, čemu se nadaju na Poljudu, no zasad je to manje izgledno.

Trener Ange Postecoglou računa na njega za ovu sezonu pa je vjerojatnije kako će hrvatski reprezentativac ostati do kraja ugovora, odnosno do ljeta sljedeće godine. Iako su mu 34 godine, Perišić je i dalje jedan od najvažnijih igrača 'vatrenih', a to je pokazao i u pobjedi protiv Latvije (5-0) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nije zabio gol, ali je sa svojim prodorima uništavao goste i bio konstantna opasnost. Htio je svim silama zabiti gol, pogotovo kada je oko ruke imao kapetansku traku, ali lopta nije slušala.

U fantastičnoj je fizičkoj spremi i dojam je da bi uz takvu disciplinu mogao u HNL-u igrati i s 40 godina. No, naravno, navijači Hajduka žele ga vidjeti što prije, a to su dali do znanja i na Rujevici. Tijekom utakmice se u prijenosu na televiziji jasno čulo 'Ivane, vrime je'. Opjevani slogan kojim hajdučki puk doziva natrag svog 'bilog tića' koji je s Poljuda odletio kada mu je bilo 16 godina.

I sam je rekao kako mu je san zaigrati za prvu momčad i osvojiti naslov prvaka, ali pitanje je kada će taj san postati java. Ovog ljeta sigurno neće.