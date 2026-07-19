VIDEO Navijači su bijesni zbog poništenog gola Španjolskoj: 'Krađa! Dajte Messiju trofej...'

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine ostat će upamćeno, između ostalog, i po kontroverznoj odluci u 96. minuti. Pri rezultatu 0-0, Španjolcima je poništen gol Nica Williamsa zbog ranijeg navodnog faula Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem.

Dok su Španjolci slavili, sudac Slavko Vinčić je nakon intervencije VAR-a poništio gol zbog navodnog gaženja Mikela Merina nad argentinskim braničem Nicolásom Otamendijem.

'Jedna od najvećih krađa u povijesti'

Rasprava na društvenim mrežama se brzo pretvorila u bujicu optužbi na račun suca i Fife, a mnogi su uvjereni da je prvenstvo namješteno kako bi Argentina obranila naslov. Komentari poput "Najprljavije Svjetsko prvenstvo u povijesti", "Ovo je prodano" i "Lako jedna od najvećih krađa u povijesti svjetskih prvenstava" dominirali su u raspravi. Mnogi su se složili da je odluka bila apsurdna.

Jedan korisnik je sarkastično napisao: "Dajte odmah trofej Messiju, koji smor", dok je drugi dodao: "Ovo nije prekršaj ni na seoskoj utakmici". Frustracija je bila očita, a mnogi su zaključili da je sve unaprijed odlučeno. Pojavile su se i kreativne uvrede poput "FIFArgentina" i "Sudac je prava desetka Argentine", sugerirajući da je djelitelj pravde bio najbolji igrač Argentine. Mnogi su istaknuli da ni komentatori prijenosa nisu mogli vjerovati što se događa, što im je bio dodatan dokaz o "očiglednoj pljački".

Foto: Hannah McKay

Je li prekršaja ipak bilo?

Iako je velika većina korisnika bila uvjerena u krađu, neki su ipak pokušali analizirati situaciju. Nekoliko komentatora je primijetilo da je na jednoj od usporenih snimki iz drugog kuta bilo vidljivo gaženje po stopalu. "Na kameri odozada se jasno vidjelo da ga je nagazio", napisao je jedan korisnik. Međutim, čak i oni koji su vidjeli kontakt smatrali su da je intenzitet bio preslab da bi se poništio gol u finalu Svjetskog prvenstva, pogotovo u tako delikatnom trenutku produžetka. "Čak i da ga je okrznuo, ovo se nikada ne svira. Sudac je čekao da gol padne pa je onda svirao, a VAR se nije javio. Ovo je pljačka", zaključio je jedan od komentatora. Bilo kako bilo, odluka iz 96. minute finala u New Jerseyju zasigurno će ostati predmetom rasprava i analiza.

*uz korištenje AI-ja