VIDEO Neće pa neće! Ovaj siroti navijač ipak se neće ošišati: United remizirao s West Hamom

Manchester United pobijedio je četiri utakmice zaredom u Premier ligi. Navijač Frank Ilett poznat široj javnosti pod imenom 'The United Strand' obećao je javno da se neće ošišati sve dok United ne pobijedi pet utakmica zaredom. Jedna prepreka dijelila je 'crvene vragove' do pete pobjede, ali West Ham je bio ravnopravan protivnik (1-1).

Pokretanje videa... 00:57 Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' | Video: 24sata/Reuters/Privatni album

Pogodak za West Ham zabio je veznjak Tomas Souček u 50. minuti utakmice na asistenciju Jarroda Bowena. United je duboko u sudačkoj nadoknadi izjednačio preko Benjamina Šeška, ali nije bilo snage za još jedan pogodak i petu pobjedu zaredom.

U subotu popodne u 25. kolu Premier lige na Old Traffordu pao je Tottenham (2-0). Sjajan niz ne veseli samo navijače zbog borbe za Ligu prvaka, već i Franka koji je očekivao kako će se još od listopada 2024. prvi put ošišati.

Prije slavlja protiv Tottenhama United je pobijedio Manchester City (2-0), Arsenal (3-2) i Fulham (3-2). United je trenutačno četvrti na tablici s 45 bodova u 26 kola, a West Ham je 18. s 24 boda.