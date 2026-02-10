Obavijesti

Sport

Komentari 4
NIŠTA OD ŠIŠANJA

VIDEO Neće pa neće! Ovaj siroti navijač ipak se neće ošišati: United remizirao s West Hamom

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Neće pa neće! Ovaj siroti navijač ipak se neće ošišati: United remizirao s West Hamom
Foto: ESPN/screenshot

Nakon Portugalca Rubena Amorima na klupu Manchester Uniteda je sjeo legendarni veznjak Michael Carrick i slavio četiri puta zaredom. Ludi navijač Uniteda Frank Ilett ipak se neće šišati jer je West Ham prekinuo niz

Admiral

Manchester United pobijedio je četiri utakmice zaredom u Premier ligi. Navijač Frank Ilett poznat široj javnosti pod imenom 'The United Strand' obećao je javno da se neće ošišati sve dok United ne pobijedi pet utakmica zaredom. Jedna prepreka dijelila je 'crvene vragove' do pete pobjede, ali West Ham je bio ravnopravan protivnik (1-1).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' 00:57
Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' | Video: 24sata/Reuters/Privatni album

Pogodak za West Ham zabio je veznjak Tomas Souček u 50. minuti utakmice na asistenciju Jarroda Bowena. United je duboko u sudačkoj nadoknadi izjednačio preko Benjamina Šeška, ali nije bilo snage za još jedan pogodak i petu pobjedu zaredom.

U subotu popodne u 25. kolu Premier lige na Old Traffordu pao je Tottenham (2-0). Sjajan niz ne veseli samo navijače zbog borbe za Ligu prvaka, već i Franka koji je očekivao kako će se još od listopada 2024. prvi put ošišati.

Prije slavlja protiv Tottenhama United je pobijedio Manchester City (2-0), Arsenal (3-2) i Fulham (3-2). United je trenutačno četvrti na tablici s 45 bodova u 26 kola, a West Ham je 18. s 24 boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026