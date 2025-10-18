VIDEO Nekadašnji hajdukovac opet trese mreže! Pogledajte

Karlsruhe je dočekao Kaiserlautern u 9. kolu druge Bundeslige, a gosti su poveli efektnim golom Ivana Prtajina (29). Nekadašnji napadač Hajduka odlično se snašao i petom skrenuo udarac suigrača Haasa u gol.

To mu je osmi gol ove sezone u drugoj Bundesligi u sedmom nastupu, a dva je zabio i u Kupu.

Podsjetimo, Prtajin je bio igrač Hajduka od 2017. do 2019., ali za splitski je klub odigrao samo jednu utakmicu. U Kaiserlautern stigao je ove godine i odmah se nametnuo kao ponajbolji igrač momčadi.