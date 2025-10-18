Obavijesti

VIDEO Nekadašnji hajdukovac opet trese mreže! Pogledajte

VIDEO Nekadašnji hajdukovac opet trese mreže! Pogledajte
Ivan Prtajin bio je igrač Hajduka od 2017. do 2019., ali splitski je sastav odigrao samo jednu utakmicu, dok je sreću pronašao u drugoj Bundesligi i Kaiserslauternu

Karlsruhe je dočekao Kaiserlautern u 9. kolu druge Bundeslige, a gosti su poveli efektnim golom Ivana Prtajina (29). Nekadašnji napadač Hajduka odlično se snašao i petom skrenuo udarac suigrača Haasa u gol. 

To mu je osmi gol ove sezone u drugoj Bundesligi u sedmom nastupu, a dva je zabio i u Kupu. 

Podsjetimo, Prtajin je bio igrač Hajduka od 2017. do 2019., ali za splitski je klub odigrao samo jednu utakmicu. U Kaiserlautern stigao je ove godine i odmah se nametnuo kao ponajbolji igrač momčadi. 

