VIDEO Nekadašnji hajdukovac opet trese mreže! Pogledajte

Ivan Prtajin bio je igrač Hajduka od 2017. do 2019., ali splitski je sastav odigrao samo jednu utakmicu, dok je sreću pronašao u drugoj Bundesligi i Kaiserslauternu
Karlsruhe je dočekao Kaiserlautern u 9. kolu druge Bundeslige, a gosti su poveli efektnim golom Ivana Prtajina (29). Nekadašnji napadač Hajduka odlično se snašao i petom skrenuo udarac suigrača Haasa u gol.
To mu je osmi gol ove sezone u drugoj Bundesligi u sedmom nastupu, a dva je zabio i u Kupu.
Podsjetimo, Prtajin je bio igrač Hajduka od 2017. do 2019., ali za splitski je klub odigrao samo jednu utakmicu. U Kaiserlautern stigao je ove godine i odmah se nametnuo kao ponajbolji igrač momčadi.
