LIGA PRVAKA U ZRAKU

VIDEO Nema Modrića, Milan se muči. Novi poraz upalio alarm

Sassuolo šokirao Milan pobjedom 2-0! Berardi i Lauriente presudili "Rossonerima" koji sada strepe za Ligu prvaka

U susretu 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo je sa 2-0 pobijedio Milan koji je ovim porazom ugrozio plasman u Ligu prvaka."Rossoneri" su lovili bodove potrebne za osiguranje mjesta u Ligi prvaka sljedeće sezone. Međutim, umjesto bodova upisali su poraz.

Domaćin je poveo već u petoj minuti golom Domenica Berardija, a 20 minuta kasnije dogodio se možda i ključni trenutak susreta. Fikayo Tomori je "pocrvenio" i Milan je u ranoj fazi utakmice ostao s igračem manje. Tomori je u 9. minuti zaradio prvi žuti, a u 24. i drugi napustivši teren.

Pobjedu domaćina potvrdio je Armand Lauriente u 47. minuti susreta. Luka Modrić je izbivao s terena zbog ozljede.

Sassuolo je ovom pobjedom napredovao na deveto mjesto sa 49 bodova, dok je Milan treći sa 67 bodova. Juve, koji je stepenicu niže, ima tri boda manje i susret manje, dok Como na petom mjestu ima pet bodova manje. Milan teoretski do kraja sezone može dostići i šesta Roma sa 61 bodom i susretom manje.

U prvom nedjeljnom susretu Bologna i Cagliari su odigrali bez golova. Nikola Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu, koja je osma sa 49 bodova. Cagliari je na 15. mjestu s 37 bodova.

