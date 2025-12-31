Obavijesti

VIDEO Nemoguća obrana za kraj 2025. Potez godine u Engleskoj?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Premier League/Instagram

Arsenalov golman David Raya postao hit na društvenim mrežama zbog spektakularne obrane protiv Aston Ville! Fanovi podijeljeni, jedni ga hvale, drugi kritiziraju. Arsenal dominirao 4-1 i vodi ligu

Na samom kraju 2025. godine, spektakularna obrana Arsenalova golmana Davida Raye u utakmici protiv Aston Ville postala je hit na društvenim mrežama. Nakon udarca Ollieja Watkinsa koji je završio u stativi, lopta se odbila do Johna McGinna koji je iz neposredne blizine imao priliku poslati loptu u prazan gol. No španjolski golman David Raya reagirao je refleksno i zaustavio udarac, spasivši siguran gol. Službeni profil lige nije štedio na pohvalama, no obožavatelji su imali podijeljena mišljenja.

Pokretanje videa...

Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion 01:07
Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Dok su jedni slavili Rayu komentarima poput "Kakva obrana!" i "Ovaj čovjek je čudo", mnogi drugi bili su znatno kritičniji. Skeptici su tvrdili da obrana nije bila toliko impresivna koliko se činilo na prvi pogled. "Nemoguće? Pa lopta je išla ravno u njega", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "To je zato što je pucao McGinn, koji je jednostavno loš". Rasprava o tome je li riječ o vrhunskoj vještini golmana ili lošoj reakciji napadača dominirala je ispod objave, koja je u kratkom roku prikupila tisuće komentara i reakcija.

"Topnici" su dominantno svladali Aston Villu 4-1 i učvrstili se na vrhu ljestvice s pet bodova prednosti ispred Manchester Cityja, koji ima i utakmicu manje, odnosno šest upravo ispred Aston Ville. Arsenal je u velikom naletu sa šest uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima i željom da se nakon 22 godine domogne naslova prvaka Engleske, a slijedi mu gostovanje kod hita početnog dijela sezone Bournemoutha, koji je nakon devet kola bio drugi, a sad je potonuo na 16. poziciju. Ta se utakmica igra u subotu od 18.30.

Premier League - Arsenal v Aston Villa
Foto: David Klein/REUTERS

