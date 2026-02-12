Obavijesti

VIDEO Neueru pao mrak na oči zbog poteza mladog napadača. Pogledajte kako ga je postrojio

Piše Luka Tunjić,
Foto: Arenasport

Iako je zakoračio u peto desetljeće života, Neuer je i dalje glavno lice i prvi golman Bayerna. Štoviše, Neuera poštuju diljem Njemačke, a kolika je ikona saznao je mladi danski napadač Conrad Harder

U srijedu navečer Bayern i RB Leipzig odmjerili su snage u četvrtfinalnoj utakmici njemačkog Kupa. Bayern je pitanje pobjednika riješio golovima Kanea (64. minuta iz penala) i Luisa Diaza (67.), a pri kraju utakmice svoj je autoritet demonstrirao i legendarni njemački golman, Manuel Neuer (40). 

Foto: Arenasport

Uslijedila je scena koja je iznenadila mnoge koji su praitli susret. Neuer nije bio oduševljen potezom mladog napadača i činjenicom da mora ponovno izvesti ubačaj lopte u igru. Zato je iskusni Nijemac gestikulirao Harderu da upogoni noge i ode po loptu koju je maloprije blokirao.

Scena je postala još bolja jer je mladi napadač poslušao dvostruko starijeg golmana bez ikakvog prigovora. Otišao je po loptu, vratio je u igru i otišao u obranu. Scenu možete pogledati OVDJE.

