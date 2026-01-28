Obavijesti

Sport

Komentari 4
ČUDESAN GOL

VIDEO Neviđena drama u Ligi prvaka! Golman Benfice zabio je gol za prolaz u zadnjem napadu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Neviđena drama u Ligi prvaka! Golman Benfice zabio je gol za prolaz u zadnjem napadu
Foto: ArenaSport/HRT

Nevjerojatna drama u Ligi prvaka! Golman Trubin ušao u povijest zabivši glavom za pobjedu Benfice 4-2 protiv Reala! Mourinho slavi osvetu protiv bivšeg kluba, a Trubin postaje heroj

Admiral

U jednoj od najluđih završnica u povijesti Lige prvaka, golman Benfice Anatolij Trubin zabio je gol glavom u osmoj minuti sudačke nadoknade za pobjedu 4-2 protiv Real Madrida, osiguravši tako svojoj momčadi prolazak u doigravanje na najdramatičniji mogući način.

Utakmica posljednjeg, osmog kola novog formata Lige prvaka imala je ogroman ulog za obje momčadi. Real Madrid, pod vodstvom privremenog trenera Álvara Arbeloe, borio se za izravan plasman u osminu finala, dok je Benfica pod palicom Joséa Mourinha trebala pobjedu kako bi uopće osigurala mjesto u doigravanju.

Utakmica je bila puna tenzija, a Real Madrid ju je završio s devet igrača nakon što je Rodrygo dobio crveni karton u samoj završnici. Pri rezultatu 3-2 za Benficu, činilo se da pobjeda neće biti dovoljna zbog lošije gol-razlike od konkurenata.

No, tada se dogodilo čudo. U posljednjem napadu na utakmici, golman Trubin otišao je u protivnički šesnaesterac i nakon ubačaja majstorski zabio glavom, postavivši konačnih 4-2.

UEFA Champions League - Benfica v Real Madrid
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Taj gol nije bio samo estetski spektakularan, već i matematički ključan. Upravo je ta pobjeda od dva gola razlike, u kombinaciji s drugim rezultatima, pogurala Benficu ispred Marseillea na ljestvici i osigurala im nastavak europskog puta. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Za Mourinha je to bila i slatka osobna pobjeda protiv kluba koji je nekada vodio, dok je za Trubina ovo bio nastavak sjajnih partija protiv Madriđana, nakon što je kao mladi golman Šahtara već jednom šokirao Real 2020. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura
VELIKA POBJEDA

Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatski rukometaši priredili su nevjerojatan preokret protiv Mađara, osigurali polufinale EP-a! Šoštarić, Klarica, Lučin i Manrić briljirali, a Kuzmanović čuvao mrežu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026