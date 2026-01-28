VIDEO Neviđena drama u Ligi prvaka! Golman Benfice zabio je gol za prolaz u zadnjem napadu

U jednoj od najluđih završnica u povijesti Lige prvaka, golman Benfice Anatolij Trubin zabio je gol glavom u osmoj minuti sudačke nadoknade za pobjedu 4-2 protiv Real Madrida, osiguravši tako svojoj momčadi prolazak u doigravanje na najdramatičniji mogući način.

Utakmica posljednjeg, osmog kola novog formata Lige prvaka imala je ogroman ulog za obje momčadi. Real Madrid, pod vodstvom privremenog trenera Álvara Arbeloe, borio se za izravan plasman u osminu finala, dok je Benfica pod palicom Joséa Mourinha trebala pobjedu kako bi uopće osigurala mjesto u doigravanju.

Utakmica je bila puna tenzija, a Real Madrid ju je završio s devet igrača nakon što je Rodrygo dobio crveni karton u samoj završnici. Pri rezultatu 3-2 za Benficu, činilo se da pobjeda neće biti dovoljna zbog lošije gol-razlike od konkurenata.

No, tada se dogodilo čudo. U posljednjem napadu na utakmici, golman Trubin otišao je u protivnički šesnaesterac i nakon ubačaja majstorski zabio glavom, postavivši konačnih 4-2.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Taj gol nije bio samo estetski spektakularan, već i matematički ključan. Upravo je ta pobjeda od dva gola razlike, u kombinaciji s drugim rezultatima, pogurala Benficu ispred Marseillea na ljestvici i osigurala im nastavak europskog puta. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Za Mourinha je to bila i slatka osobna pobjeda protiv kluba koji je nekada vodio, dok je za Trubina ovo bio nastavak sjajnih partija protiv Madriđana, nakon što je kao mladi golman Šahtara već jednom šokirao Real 2020. godine.