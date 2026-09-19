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NEVJEROJATNO

VIDEO Neviđene scene u Puli: Nestalo struje na Aldo Drosini, susret je kratko bio prekinut

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Neviđene scene u Puli: Nestalo struje na Aldo Drosini, susret je kratko bio prekinut
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Susret je prekinut na deset minuta, a u međuvremenu se struja vratila u Pulu te se igra nastavlja. Rezultat na semaforu je 0-0.

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Veliki problemi na Aldo Drosini u osmom kolu HNL-a! Istra dočekuje Goricu, a neviđene scene dogodile su se u 53. minuti kada je na stadionu u Puli nestalo struje. 

Na Aldo Drosini nastao je potpuni mrak, a gledatelji na tribinama u jednom trenutku upalili su baklje. Utakmica je prekinuta na deset minuta, a igračima nije preostalo ništa drugo nego čekati da se problem otkloni i ponovno steknu uvjeti za nastavak susreta. Video pogledajte ovdje.

Susret je prekinut na deset minuta, a u međuvremenu se struja vratila u Pulu te se igra nastavlja. Rezultat na semaforu je 0-0. 


 

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Komentari 4
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