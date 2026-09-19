VIDEO Neviđene scene u Puli: Nestalo struje na Aldo Drosini, susret je kratko bio prekinut

Veliki problemi na Aldo Drosini u osmom kolu HNL-a! Istra dočekuje Goricu, a neviđene scene dogodile su se u 53. minuti kada je na stadionu u Puli nestalo struje.

Na Aldo Drosini nastao je potpuni mrak, a gledatelji na tribinama u jednom trenutku upalili su baklje. Utakmica je prekinuta na deset minuta, a igračima nije preostalo ništa drugo nego čekati da se problem otkloni i ponovno steknu uvjeti za nastavak susreta. Video pogledajte ovdje.

Susret je prekinut na deset minuta, a u međuvremenu se struja vratila u Pulu te se igra nastavlja. Rezultat na semaforu je 0-0.



