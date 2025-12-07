Obavijesti

IBRA, GLEDAŠ LI?

VIDEO Nevjerojatan 'kung-fu' gol Luke Vuškovića. Pogledajte novu majstoriju našeg stopera

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Prekrasa gol zabio je Vušković u pobjedi svog HSV-a nad Werderom. Vušković je u stilu Ibrahimovića petom zabio za 2-1 i još jednom oduševio nogometni svijet

HSV je u sjajnoj utakmici pobijedio 3-2 Werder, a briljirao je Luka Vušković. Hrvatski stoper je u 75. minuti zabio nevjerojatan gol za vodstvo svoje momčadi. Bitna pobjeda za HSV koji je sada na 13. mjestu sa 16 bodova. Odlična utakmica u Bundesligi i gol Vuškovića koji može kandidirati za najboji gol sezone.

Werder je poveo u 45. minuti golom Stagea čime su gosti šokirali domaće pred kraj prvog dijela. Ubrzo je u nastavku trener HSV-a napravio par promjena i momčad je proigrala. U 63. Lokonga je izjednačio lijepim golom, a onda je na scenu stigao Vušković. Ubacio je Vieria iz slobodnjaka, a Vušković je petom, u stilu Ibrahimovića, zahvatio loptu i zabio za preokret. Čudesan gol hrvatskog stopera. 

Gol pogledajte OVDJE.

Samo tri minute nakon, Njimanh je izjednačio na asistenciju Scmida, a onda je u 83. ušao Polusen za HSV. Samo minutu kasnije Domaći su odigrali lijepu akciju, Muheim daje za Poulsena koji posprema za veliko slavlje HSV-a. Tako je gol Vuškovića ipak bio bitan z za pobjedu, a društvene mreže su već počele gorjeti.

