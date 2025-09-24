VIDEO Nevjerojatna glupost napadača Liverpoola! Trener ga nije htio pogledati nakon ovoga

Napadač Liverpoola Hugo Ekitike (23) proživio je nevjerojatnu večer na Anfieldu. Ušao je s klupe, zabio pobjednički gol za prolaz u četvrto kolo Carabao kupa protiv Southamptona, a zatim u svega nekoliko sekundi zaradio isključenje zbog kojeg ga je trener Arne Slot javno prozvao "glupim".

Foto: Phil Noble/REUTERS

Utakmica protiv upornih "svetaca" bila je daleko od lagane za lidera Premier lige. Iako je skupocjeno pojačanje Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo krajem prvog poluvremena, gosti su se vratili u igru i izjednačili u 76. minuti preko Shea Charlesa. Kada se činilo da će o pobjedniku odlučivati jedanaesterci, na scenu je stupio Ekitike.

Pobjednički gol i bizarno isključenje

Francuski napadač, koji je na poluvremenu zamijenio Isaka, našao se na pravom mjestu u 85. minuti. Federico Chiesa je obavio veći dio posla, sjajno primio dugu loptu Andyja Robertsona i nesebično poslužio Ekitikea, kojemu nije bilo teško s nekoliko metara gurnuti loptu u praznu mrežu za konačnih 2:1.

Uslijedila je erupcija oduševljenja na Anfieldu, no slavlje strijelca pretvorilo se u noćnu moru. Ponesen emocijama, 23-godišnji Ekitike je skinuo dres i podigao ga visoko u zrak pred navijačima. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Foto: Phil Noble/REUTERS

Njegov suigrač Jeremie Frimpong prvi mu je prišao, a izraz njegovog lica govorio je sve. Znao je što slijedi, za razliku od suigrača koji je bezbrižno slavio.

Sudac Thomas Bramall nije imao izbora. Pokazao je Ekitikeu drugi žuti karton i posljedično crveni, poslavši ga u svlačionicu samo četiri minute prije kraja regularnog dijela. Prvu javnu opomenu zaradio je samo osam minuta nakon ulaska u igru, kada je zbog prigovora i udaranja lopte nakon sučevog zvižduka dobio prvi žuti karton.

Slotova oštra kritika: Nepotrebno i glupo

Trener "redsa" Arne Slot nije skrivao bijes nakon utakmice. Bez imalo suzdržavanja, osudio je potez svog napadača.

- Nepotrebno? Da. I bilo je glupo. Već je prvi karton bio nepotreban i donekle glup, jer moraš kontrolirati svoje emocije. Rekao sam mu da bih ga možda razumio da je zabio u 87. minuti finala Lige prvaka nakon što je predriblao tri igrača i zabio u rašlje. Tada bi mogao reći: 'Ovo je sve o meni, pogledajte što sam napravio' - započeo je Slot na konferenciji za medije.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Nizozemski stručnjak nastavio je u istom tonu.

- Ali ja sam staromodan, imam 47 godina. Nikad nisam igrao na ovoj razini, ali zabio sam nekoliko golova. Da sam zabio ovakav gol, okrenuo bih se, prišao Federicu Chiesi i rekao: 'Ovaj gol je tvoja zasluga, ne moja'. Uvijek je najbolje kontrolirati emocije. Ako već ne možeš, učini to na način da ne dobiješ žuti karton - zaključio je Slot.

Posljedice i isprika navijačima

Zbog crvenog kartona, Ekitike će morati propustiti sljedeću utakmicu. Pravila nalažu da se suspenzija prenosi na prvo sljedeće domaće natjecanje, što znači da neće biti u konkurenciji za subotnje gostovanje kod Crystal Palacea u Premier ligi. Dobra vijest za Liverpool je da će biti dostupan za utakmicu Lige prvaka protiv Galatasaraya u Istanbulu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Sam igrač se nakon svega oglasio na Instagramu i uputio ispriku.

- Bio sam toliko uzbuđen što sam pomogao momčadi ostvariti još jednu pobjedu... Emocije su me večeras svladale. Moje isprike cijeloj obitelji 'Redsa' - napisao je Ekitike.

Pobjeda Liverpoola tako je ostala u sjeni nepotrebnog isključenja, ali i potencijalno teške ozljede koljena debitanta Giovannija Leonija, što je dodatno pokvarilo raspoloženje na Anfieldu unatoč prolasku dalje.