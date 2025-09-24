Ja sam staromodan, imam 47 godina. Nikad nisam igrao na ovoj razini, ali zabio sam nekoliko golova. Da sam zabio ovakav gol, okrenuo bih se, prišao Federicu Chiesi i rekao: 'Ovaj gol je tvoja zasluga', rekao je Slot
VIDEO Nevjerojatna glupost napadača Liverpoola! Trener ga nije htio pogledati nakon ovoga
Napadač Liverpoola Hugo Ekitike (23) proživio je nevjerojatnu večer na Anfieldu. Ušao je s klupe, zabio pobjednički gol za prolaz u četvrto kolo Carabao kupa protiv Southamptona, a zatim u svega nekoliko sekundi zaradio isključenje zbog kojeg ga je trener Arne Slot javno prozvao "glupim".
Utakmica protiv upornih "svetaca" bila je daleko od lagane za lidera Premier lige. Iako je skupocjeno pojačanje Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo krajem prvog poluvremena, gosti su se vratili u igru i izjednačili u 76. minuti preko Shea Charlesa. Kada se činilo da će o pobjedniku odlučivati jedanaesterci, na scenu je stupio Ekitike.
Pobjednički gol i bizarno isključenje
Francuski napadač, koji je na poluvremenu zamijenio Isaka, našao se na pravom mjestu u 85. minuti. Federico Chiesa je obavio veći dio posla, sjajno primio dugu loptu Andyja Robertsona i nesebično poslužio Ekitikea, kojemu nije bilo teško s nekoliko metara gurnuti loptu u praznu mrežu za konačnih 2:1.
Uslijedila je erupcija oduševljenja na Anfieldu, no slavlje strijelca pretvorilo se u noćnu moru. Ponesen emocijama, 23-godišnji Ekitike je skinuo dres i podigao ga visoko u zrak pred navijačima. Situaciju možete pogledati OVDJE.
Njegov suigrač Jeremie Frimpong prvi mu je prišao, a izraz njegovog lica govorio je sve. Znao je što slijedi, za razliku od suigrača koji je bezbrižno slavio.
Sudac Thomas Bramall nije imao izbora. Pokazao je Ekitikeu drugi žuti karton i posljedično crveni, poslavši ga u svlačionicu samo četiri minute prije kraja regularnog dijela. Prvu javnu opomenu zaradio je samo osam minuta nakon ulaska u igru, kada je zbog prigovora i udaranja lopte nakon sučevog zvižduka dobio prvi žuti karton.
Slotova oštra kritika: Nepotrebno i glupo
Trener "redsa" Arne Slot nije skrivao bijes nakon utakmice. Bez imalo suzdržavanja, osudio je potez svog napadača.
- Nepotrebno? Da. I bilo je glupo. Već je prvi karton bio nepotreban i donekle glup, jer moraš kontrolirati svoje emocije. Rekao sam mu da bih ga možda razumio da je zabio u 87. minuti finala Lige prvaka nakon što je predriblao tri igrača i zabio u rašlje. Tada bi mogao reći: 'Ovo je sve o meni, pogledajte što sam napravio' - započeo je Slot na konferenciji za medije.
Nizozemski stručnjak nastavio je u istom tonu.
- Ali ja sam staromodan, imam 47 godina. Nikad nisam igrao na ovoj razini, ali zabio sam nekoliko golova. Da sam zabio ovakav gol, okrenuo bih se, prišao Federicu Chiesi i rekao: 'Ovaj gol je tvoja zasluga, ne moja'. Uvijek je najbolje kontrolirati emocije. Ako već ne možeš, učini to na način da ne dobiješ žuti karton - zaključio je Slot.
Posljedice i isprika navijačima
Zbog crvenog kartona, Ekitike će morati propustiti sljedeću utakmicu. Pravila nalažu da se suspenzija prenosi na prvo sljedeće domaće natjecanje, što znači da neće biti u konkurenciji za subotnje gostovanje kod Crystal Palacea u Premier ligi. Dobra vijest za Liverpool je da će biti dostupan za utakmicu Lige prvaka protiv Galatasaraya u Istanbulu.
Sam igrač se nakon svega oglasio na Instagramu i uputio ispriku.
- Bio sam toliko uzbuđen što sam pomogao momčadi ostvariti još jednu pobjedu... Emocije su me večeras svladale. Moje isprike cijeloj obitelji 'Redsa' - napisao je Ekitike.
Pobjeda Liverpoola tako je ostala u sjeni nepotrebnog isključenja, ali i potencijalno teške ozljede koljena debitanta Giovannija Leonija, što je dodatno pokvarilo raspoloženje na Anfieldu unatoč prolasku dalje.
