VIDEO Nevjerojatna golijada u Manchesteru i bijes Fernandesa. Jedan navijač još se neće ošišati

U nevjerojatnom okršaju punom preokreta, Manchester United i Bournemouth podijelili su bodove u Premiershipu u ponedjeljak odigravši 4-4. Bila je to utakmica koja je imala sve, sjajne golove, kontroverze i dramu do samog kraja, a kapetan Uniteda Bruno Fernandes nije mogao sakriti bijes nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

United je poveo već na početku utakmice lijepim golom Amada Dialla. Međutim, Antoine Semenyo brzo je uzvratio za "trešnjice" i pritom je imao sreće što nije dobio crveni karton nakon što se činilo da je u naguravanju uhvatio Dioga Dalota za vrat. Ipak, Casemiro je vratio vodstvo domaćinima tik prije odlaska na odmor i činilo se da će United mirno privesti poluvrijeme kraju.

No gosti su ponovno šokirali Old Trafford već u prvoj minuti nastavka. Samo nekoliko minuta kasnije, potpuni preokret donio je James Tavernier iz slobodnog udarca, kod kojeg je golman Senne Lammens možda mogao i bolje reagirati. Drama se tu nije zaustavila. Fernandes je uzvratio na isti način, sjajnim slobodnjakom za izjednačenje. Samo dvije minute kasnije, Matheus Cunha zabio je za novo vodstvo Uniteda, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama. Ipak, slavlje je bilo kratkog vijeka. Pet minuta poslije, Eli Junior Kroupi postavlja konačnih 4-4, gurnuvši Fernandesa preko ruba strpljenja.

Za "crvene vragove" stvari ne postaju lakše, jer ih sljedeći vikend čeka teško gostovanje kod Aston Ville, koja igra u sjajnoj formi. Prije toga, trener Amorim imat će tjedan dana za rad s igračima, što je, kako kaže, prijeko potrebno.

Foto: Phil Noble

​- Bila je ovo zabavna utakmica za sve koji su gledali kod kuće. Mislim da smo krenuli jako dobro i odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. Rezultat je trebao biti potpuno drugačiji. A onda opet, u šest minuta drugog dijela, slično kao protiv Nottingham Foresta, izgubili smo koncentraciju i oni su zabili dva gola. Ali uspjeli smo se vratiti, opet smo zabili dva gola i onda jednostavno morate završiti utakmicu. Običan aut za nas, moramo zatvoriti utakmicu i ostati mirni, a ne srljati naprijed.

​- Vidio sam trud igrača, vidio sam trud obrane, i kad smo zabili za 4-3, imao sam osjećaj da ćemo nastaviti pritiskati i zabiti još jedan. Pokušali smo, ali na kraju je ostalo neriješeno. Puno je tu bilo dobrih stvari, ali i puno toga na čemu moramo raditi. Nije problem je li obrana s četiri, tri ili pet igrača. Problem su detalji, moramo razumjeti trenutak u igri i biti klinički precizni. Opet smo danas protiv jako dobre momčadi stvorili puno prilika za pobjedu i trebali smo uzeti sva tri boda - zaključio je.

United tako ostaje s gorkim okusom u ustima nakon što je dvaput ispuštao vodstvo i na kraju jedva spasio bod. Frustracija kapetana Fernandesa najbolje oslikava stanje u svlačionici, a pred njima je tjedan dana priprema za okršaj s Aston Villom u kojem nemaju pravo na kiks. A za vjernog navijača Franka Iletta ovaj remi nakon pobjede nad Wolvesima znači: neće se ošišati barem do 7. siječnja. Jer i dalje, od početka izazova u listopadu 2024., čeka pet pobjeda u nizu. Dosad nije dočekao više od dvije.