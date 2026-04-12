VIDEO Nevjerojatna noć UFC-a! S jednim koljenom nokautirao je protivnika pred očima Trumpa

U jednoj od najnevjerojatnijih borbi u novijoj povijesti UFC-a, Karlos Ulberg osvojio je upražnjeni pojas prvaka u poluteškoj kategoriji. Na priredbi UFC 327 u Miamiju, Novozelanđanin je nokautirao bivšeg prvaka Jiříja Procházku unatoč teškoj ozljedi koljena koju je zadobio na samom početku meča. Cijeli spektakl iz prvog je reda pratio i američki predsjednik Donald Trump.

Drama u prvoj rundi

Borba za pojas, koji je ostao upražnjen nakon što je Alex Pereira prešao u tešku kategoriju, krenula je žestoko. Procházka je, kao iskusniji borac, odmah počeo s pritiskom i opasnim "low-kickovima". No, drama se dogodila već u prvim minutama. Prilikom jednog koraka unatrag, Ulbergovo desno koljeno je popustilo i on je pao na pod.

Uspio je ustati, ali je bilo očito da je teško ozlijeđen. Vidno je šepao, a noga mu je ponovno proklizala nakon pokušaja udarca. Činilo se da je samo pitanje trenutka kada će Čeh završiti borbu ili kada će suci prekinuti meč. Procházka je primijetio ozljedu i nastavio napadati Ulbergovu drugu, stajnu nogu, no umjesto agresivnog pritiska za završetak, pokazao je oklijevanje.

Šokantan preokret i lijevi kroše za povijest

Iako je bio na rubu poraza, Ulberg je čekao svoju priliku. Stisnut uz ogradu i praktički na jednoj nozi, dočekao je trenutak kada je Procházka neoprezno krenuo naprijed. Uslijedio je savršeno tempiran lijevi kroše koji je Čeha poslao na pod. Ulberg ga je pratio s još nekoliko udaraca u parteru, nakon čega je sudac Marc Goddard prekinuo borbu na 3:45 prve runde. Kaseya Center u Miamiju je eksplodirao, a Ulberg je postao novi prvak.

​- Pokidao sam koljeno, ali se nisam otpisao. Znao sam da mi treba samo jedan udarac i na kraju sam ga i dobio​. Znao sam da će Jiří krenuti naprijed. Čim sam ga pogodio lijevom rukom, znao sam da je gotovo. Sada moram srediti ovo koljeno, ali ja sam prvak.

Procházkino veliko žaljenje

Bivši prvak bio je vidno potresen nakon poraza. U izjavi nakon borbe priznao je da ga je suosjećanje prema ozlijeđenom protivniku koštalo pobjede, što se rijetko čuje u svijetu borilačkih sportova.

​- Osjetio sam milost u toj borbi. Bilo mi ga je žao. Ovo je jedna od najvećih lekcija u mom životu. Ta borba je bila dobivena, imao sam je u rukama. Pustio sam ga jer sam vidio da je ozlijeđen. Život je takav, učiš i postaješ bolji - iskreno je priznao Procházka, koji je tako propustio treću priliku da vrati pojas prvaka.

Spektakl pratio i američki predsjednik

Događaj u Miamiju imao je i posebnog gosta. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvoranu u pratnji šefa UFC-a Dane Whitea i članova obitelji. Njegov dolazak, uz zvukove pjesme Kida Rocka, izazvao je veliku pažnju publike. Smjestio se u prvom redu pokraj senatora Marca Rubija, a srdačno se pozdravio i s komentatorskim timom, uključujući i popularnog Joea Rogana.

Trump je bio aktivni promatrač tijekom cijele večeri. Nakon pobjede Azamata Murzakanova, borac mu je prišao i rukovao se s njim, a predsjednik mu je čestitao. Prema riječima Dane Whitea, Trump je čak i sudjelovao u dogovaranju jedne od borbi za nadolazeću priredbu UFC Freedom 250, nakon što je pitao zašto Derrick Lewis nije na popisu boraca.

(uz korištenje AI-ja)