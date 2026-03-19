VIDEO Nevjerojatni Argentinac! Messi zabio 900. gol u karijeri

Lionel Messi (38) dosegnuo je još jedan značajan uspjeh u svojoj karijeri. Argentinski nogometaš zabio je 900. gol u karijeri i postao drugi igrač u povijesti koji kojemu je to uspjelo. Jubilarni pogodak postigao je u dresu Inter Miamija, kluba za koji nastupa od 2023. godine, no njegova momčad je unatoč tome ispala iz natjecanja.

U sedmoj minuti uzvratne utakmice osmine finala Concacaf Kupa prvaka između Inter Miamija i Nashvillea, Messi je primio loptu na rubu kaznenog prostora. Preciznim udarcem lijevom nogom poslao je loptu u mrežu za vodstvo svoje momčadi. Utakmica je završila remijem 1-1, a Nashville je osigurao prolazak dalje.

Rekord s najviše zabijenih golova u karijeri drži Cristiano Ronaldo. Portugalac je tu brojku dosegao u utakmici protiv Hrvatske u rujnu 2024. Do sada je zabio 959 golova u karijeri za klub i reprezentaciju. Messi je veliki dio golova zabio upravo za reprezentaciju, u 196 nastupa za Argentinu ima rekordnih 115 golova. Ipak, Messi je do 900. gola stigao u manjem broju utakmica. Trebalo mu je 1142 nastupa, 94 manje od Ronalda, koji je do istog broja stigao u 1236 utakmica.