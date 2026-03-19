DRUGI KOJEMU JE TO USPJELO

VIDEO Nevjerojatni Argentinac! Messi zabio 900. gol u karijeri

Piše Issa Kralj,
VIDEO Nevjerojatni Argentinac! Messi zabio 900. gol u karijeri
Foto: Alan Poizner

Rekord s najviše zabijenih golova u karijeri drži Cristiano Ronaldo. Portugalac je tu brojku dosegao u utakmici protiv Hrvatske u rujnu 2024.

Lionel Messi (38) dosegnuo je još jedan značajan uspjeh u svojoj karijeri. Argentinski nogometaš zabio je 900. gol u karijeri i postao drugi igrač u povijesti koji kojemu je to uspjelo. Jubilarni pogodak postigao je u dresu Inter Miamija, kluba za koji nastupa od 2023. godine, no njegova momčad je unatoč tome ispala iz natjecanja.

Soccer: Concacaf Champions Cup-Round of 16-Inter Miami CF at Nashville SC
Foto: Alan Poizner

U sedmoj minuti uzvratne utakmice osmine finala Concacaf Kupa prvaka između Inter Miamija i Nashvillea, Messi je primio loptu na rubu kaznenog prostora. Preciznim udarcem lijevom nogom poslao je loptu u mrežu za vodstvo svoje momčadi. Utakmica je završila remijem 1-1, a Nashville je osigurao prolazak dalje. 

Rekord s najviše zabijenih golova u karijeri drži Cristiano Ronaldo. Portugalac je tu brojku dosegao u utakmici protiv Hrvatske u rujnu 2024. Do sada je zabio 959 golova u karijeri za klub i reprezentaciju. Messi je veliki dio golova zabio upravo za reprezentaciju, u 196 nastupa za Argentinu ima rekordnih 115 golova. Ipak, Messi je do 900. gola stigao u manjem broju utakmica. Trebalo mu je 1142 nastupa, 94 manje od Ronalda, koji je do istog broja stigao u 1236 utakmica.

FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve
JAVILA SE I DONNA

FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve

Caroline Wozniacki, bivša svjetska teniska prvakinja, oduševila je fanove na Instagramu pozirajući u crvenom bikiniju samo sedam mjeseci nakon trećeg poroda. Njezina nevjerojatna forma izazvala je divljenje, a kolege su je zasipali komplimentima. Povratak na teniske terene čini se sve manje vjerojatnim
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)

OSTALO

