VIDEO Nevjerojatni Gidsel imao je još jednu večer za pamćenje! Danac je sam pobijedio Porto...

Mathias Gidsel dominirao je protiv Porta sa 17 zabijenih golova i izjednačio rekord Lige prvaka! Sve je zabio iz igre, bez sedmeraca, u pobjedi Füchsea nad Portugalcima rezultatom 40-32
ZABIO JE 17 GOLOVA
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Najbolji rukometaš svijeta Mathias Gidsel postigao je 17 pogodaka u susretu Lige prvaka između Füchse Berlina i Porta, koji je njemačka momčad dobila rezultatom 40-32. Danski reprezentativac pritom je ostvario učinak kojim se izjednačio s rekordom natjecanja po broju golova na jednoj utakmici.
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Dosadašnji rekorder bio je Španjolac Jesus Cuchu Martinez de la Cal. On je 2009. godine, nastupajući za Valladolid protiv grčkog PAOK-a, također postigao 17 pogodaka.
Gidsel je do rekordnog učinka stigao bez ijednog realiziranog sedmerca. Svih 17 golova zabio je iz igre, a prema protivničkim vratima uputio je ukupno 19 šuteva. Njegova uspješnost iznosila je 89 posto.
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