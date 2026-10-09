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ZABIO JE 17 GOLOVA

VIDEO Nevjerojatni Gidsel imao je još jednu večer za pamćenje! Danac je sam pobijedio Porto...

Piše HINA, Ivan Kužela,
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VIDEO Nevjerojatni Gidsel imao je još jednu večer za pamćenje! Danac je sam pobijedio Porto...
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Mathias Gidsel dominirao je protiv Porta sa 17 zabijenih golova i izjednačio rekord Lige prvaka! Sve je zabio iz igre, bez sedmeraca, u pobjedi Füchsea nad Portugalcima rezultatom 40-32

Admiral

Najbolji rukometaš svijeta Mathias Gidsel postigao je 17 pogodaka u susretu Lige prvaka između Füchse Berlina i Porta, koji je njemačka momčad dobila rezultatom 40-32. Danski reprezentativac pritom je ostvario učinak kojim se izjednačio s rekordom natjecanja po broju golova na jednoj utakmici.

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Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Dosadašnji rekorder bio je Španjolac Jesus Cuchu Martinez de la Cal. On je 2009. godine, nastupajući za Valladolid protiv grčkog PAOK-a, također postigao 17 pogodaka.

Gidsel je do rekordnog učinka stigao bez ijednog realiziranog sedmerca. Svih 17 golova zabio je iz igre, a prema protivničkim vratima uputio je ukupno 19 šuteva. Njegova uspješnost iznosila je 89 posto.

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