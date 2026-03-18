VIDEO Neymar neće igrati protiv Hrvatske: 'Hej, Ancelotti, a ja?'

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Neymar neće igrati protiv Hrvatske: 'Hej, Ancelotti, a ja?'
Neymar i dalje može na Svjetsko prvenstvo. Ako na prvenstvo dođe sto posto spreman, bit će tamo. Zašto ga nema na ovom popisu? Zato što nije na sto posto, rekao je Carlo Ancelotti o toj situaciji

Carlo Ancelotti objavio je popis za prijateljske utakmice Brazila. Prvu će 26. ožujka igrati s Francuskom, a onda 1. travnja slijedi veliki okršaj s Hrvatskom. Na popisu nema jedne od največih zvijezda reprezentacije, Neymara, za kojeg je izbornik rekao da nije na 100 posto, ali da ima šanse za ići na Mundijal. Pojavila se i reakcija brazilske zvijezde na odluku Ancelottija.

- Hej Ancelotti, a što je sa mnom?. Naravno, tužan sam, ali nastavit ću bodriti reprezentaciju. Sve je u redu, nastavit ću raditi i bit ću spreman ako dobijem priliku - rekao je razočarani Neymar.

Neymar je pretrpio tešku ozljedu koljena 2023. godine, a prije godinu dana vratio se u matični Santos, gdje je njegova karijera prije 15-ak godina uhvatila zamaha. Imao je i još jednu operaciju, od koje se oporavio prije mjesec dana tako da se i dalje traži. Ancleotti je objasnio svoju odluku.

- Neymar i dalje može na Svjetsko prvenstvo. Ako na prvenstvo dođe sto posto spreman, bit će tamo. Zašto ga nema na ovom popisu? Zato što nije na sto posto. Sad su nam potrebni igrači koji su odmah potpuno spremni. No, kao što sam rekao, kad je riječ o konačnom popisu, to je druga priča. Neymar mora nastaviti raditi i igrati te pokazati svoju kvalitetu uz dobru fizičku spremu - rekao je izbornik Brazila.

Komentari 0
