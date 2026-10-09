VIDEO Neymar pokazao bizarnu feštu s Messijem: 'Zgaženi smo'

Brazilski nogometaš Neymar prisjetio se nezaboravnih trenutaka iz vremena u Barceloni. Objavio je stari video na kojem s Lionelom Messijem i Luisom Suarezom slavi osvajanje Lige prvaka 2015. Snimka je otkrila potpuno drugačije lice inače povučenog argentinskog genijalca.

Slavni napadački trojac, poznat kao MSN, dominirao je europskim nogometom od 2014. do 2017. godine. Vrhunac su doživjeli kad je Barcelona u finalu Lige prvaka u Berlinu, uz gol Hrvata Ivana Rakitića, pobijedila Juventus 3-1 i osvojila peti europski naslov.

Upravo iz te noći potječe video koji je Neymar podijelio s obožavateljima u Netflixovu dokumentarcu "Neymar: Savršeni kaos". Pregledavajući stare snimke na mobitelu, naišao je na uspomenu koja ga je odmah nasmijala. Na snimci se vidi kako Neymar pleše pred kamerom, a ubrzo mu se pridružuje Suarez. Vrhunac nastaje kada u kadar ulazi Messi s neobičnom kapom i naočalama te počinje plesati s njima.

Pijano izdanje slavnog trojca

Obožavatelji su rijetko imali priliku vidjeti Messija u ovako opuštenom izdanju izvan nogometnog terena. Neymar nije skrivao oduševljenje dok je gledao svog bivšeg suigrača kako se zabavlja.

​- Gledajte Messija, pleše, on nikada nije takav - komentirao je Neymar kroz smijeh.

Brazilac je zatim priznao u kakvom su stanju bili nakon što su osigurali veliku pobjedu za katalonski klub.

​- Ja, Suarez i Messi, sva trojica potpuno pijani - iskreno je dodao brazilski igrač.

Snimka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima. Dok su neki kritizirali objavljivanje ovakvog privatnog trenutka, većina navijača stala je u obranu igrača, ističući kako su samo zasluženo slavili ogroman sportski uspjeh.

Zajedno su odigrali 110 službenih utakmica, ostvarivši pritom 84 pobjede. U tom su razdoblju zabili nevjerojatna 364 gola i dodali 173 asistencije, osvojivši devet trofeja. Njihova zajednička era završila je 2017. godine kada je Neymar napustio Barcelonu i prešao u Paris Saint-Germain.