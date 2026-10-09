Obavijesti

Sport

Komentari 0
TAJNA SNIMKA

VIDEO Neymar pokazao bizarnu feštu s Messijem: 'Zgaženi smo'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Neymar pokazao bizarnu feštu s Messijem: 'Zgaženi smo'
Foto: NetflixSports/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Neymar otkrio pijani MSN iz Berlina: Messi pleše u kapici, a trojac slavi naslov i raspametio fanove

Admiral

Brazilski nogometaš Neymar prisjetio se nezaboravnih trenutaka iz vremena u Barceloni. Objavio je stari video na kojem s Lionelom Messijem i Luisom Suarezom slavi osvajanje Lige prvaka 2015. Snimka je otkrila potpuno drugačije lice inače povučenog argentinskog genijalca.

Slavni napadački trojac, poznat kao MSN, dominirao je europskim nogometom od 2014. do 2017. godine. Vrhunac su doživjeli kad je Barcelona u finalu Lige prvaka u Berlinu, uz gol Hrvata Ivana Rakitića, pobijedila Juventus 3-1 i osvojila peti europski naslov.

Upravo iz te noći potječe video koji je Neymar podijelio s obožavateljima u Netflixovu dokumentarcu "Neymar: Savršeni kaos". Pregledavajući stare snimke na mobitelu, naišao je na uspomenu koja ga je odmah nasmijala. Na snimci se vidi kako Neymar pleše pred kamerom, a ubrzo mu se pridružuje Suarez. Vrhunac nastaje kada u kadar ulazi Messi s neobičnom kapom i naočalama te počinje plesati s njima.

Pijano izdanje slavnog trojca

Obožavatelji su rijetko imali priliku vidjeti Messija u ovako opuštenom izdanju izvan nogometnog terena. Neymar nije skrivao oduševljenje dok je gledao svog bivšeg suigrača kako se zabavlja.

​- Gledajte Messija, pleše, on nikada nije takav - komentirao je Neymar kroz smijeh.

Brazilac je zatim priznao u kakvom su stanju bili nakon što su osigurali veliku pobjedu za katalonski klub.

​- Ja, Suarez i Messi, sva trojica potpuno pijani - iskreno je dodao brazilski igrač.

Snimka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima. Dok su neki kritizirali objavljivanje ovakvog privatnog trenutka, većina navijača stala je u obranu igrača, ističući kako su samo zasluženo slavili ogroman sportski uspjeh.

Zajedno su odigrali 110 službenih utakmica, ostvarivši pritom 84 pobjede. U tom su razdoblju zabili nevjerojatna 364 gola i dodali 173 asistencije, osvojivši devet trofeja. Njihova zajednička era završila je 2017. godine kada je Neymar napustio Barcelonu i prešao u Paris Saint-Germain.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Poput tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Poput tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO Hakimiju je htjela uzeti milijune, sad šokirala: 'Spavala bih s Florentinom Perezom (79)'
VRCKAVA HIBA ABOUK

FOTO Hakimiju je htjela uzeti milijune, sad šokirala: 'Spavala bih s Florentinom Perezom (79)'

Odlučila sam sačuvati svoju energiju dok ne dođe prava osoba. Moje tijelo je moj hram, izjavila je Hiba Abouk koja tvrdi kako još uvijek čeka na pravu ljubav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026