Neymar se vratio i odmah odlično odigrao utakmicu. Zabio je dva gola za Santos, a proslavom je bocnuo kritičare. Njegov klub je jedva izvukao 2-2 i ostao tik iznad zone ispadanja
VIDEO Neymar zabio dva gola i napravio kontroverzne proslave
Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva. Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u 20. kolu. S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.
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Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.
🇧🇷 Después de todo lo que se dijo estás últimas semanas, Neymar festejó su gol simulando jugar POKER y GOLF.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 25, 2026
GENIO! pic.twitter.com/HICgHJuSy2
Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.
S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.
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