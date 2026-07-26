Obavijesti

Sport

Komentari 1
UŠUTKAO JE KRITIČARE

VIDEO Neymar zabio dva gola i napravio kontroverzne proslave

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Neymar zabio dva gola i napravio kontroverzne proslave
Foto: CAEAN COUTO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Neymar se vratio i odmah odlično odigrao utakmicu. Zabio je dva gola za Santos, a proslavom je bocnuo kritičare. Njegov klub je jedva izvukao 2-2 i ostao tik iznad zone ispadanja

Admiral

Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva. Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u 20. kolu. S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Neymarov mural u Brazilu VIDEO
Neymarov mural u Brazilu | Video: 24sata/Reuters

Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.

Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.

S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: Carlos Barria

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'
PORUKA KRITIČARIMA

FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026