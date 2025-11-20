Obavijesti

POVRATAK U FORMU

VIDEO Pogledajte Neymarov gol nakon 107 dana! Hoće li se naći na popisu putnika za Mundijal?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: THIAGO BERNARDES

Neymar (33) zabio je nakon 107 dana suše gol za Santos. Brazilski prvoligaš u teškoj je situaciji jer je nakon 34 odigrana kola samo bod iznad relegacijske zone. Do kraja sezone ostale su još četiri utakmice

Najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije, Neymar, zabio je nakon 107 dana gol za Santos u remiju protiv Mirassola (1-1). Posljednja utakmica na kojoj je zabio gol bila je 5. kolovoza u 18. kolu kad je Santos dočekao Juventude. Tada je dva puta poentirao u slavlju rezultatom 3-1. 

Brasileiro Championship - Santos v Mirassol
Foto: THIAGO BERNARDES

U četvrtoj minuti utakmice 34. kola, nakon neuspješno odrađene korner akcije Mirassola, Santosovo krilo uposlio je Lautaro Diaz (27) sjajnim pasom iz vlastite polovice i kapetan domaćina bez većih poteškoća svladao je golmana Waltera (38). Mirassol je kasnije izjednačio u 60. golom Reinalda s bijele točke.

Pogledajte Neymarov GOL

Neymar je u Santosu od kraja siječnja otkada je stigao iz Al-Hilala bez odštete. Kao krilni igrač bio je podložan grubim prekršajima kroz godine što se odražava na njegovom tijelu u kasnijem stadiju karijere. Zadnje je ozlijedio ložu zbog koje nije igrao kroz rujan i listopad. Cilj mu je vratiti se u formu i dokazati kako je spreman za posljednji ples na Svjetskom prvenstvu iduće godine. 

Od povratka u Brazil zaigrao je za Santos 25 puta, zabio sedam golova i podijelio tri asistencije. Ugovor s njima ima do kraja godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 11 milijuna eura. Najbolji je strijelac u brazilskoj povijesti sa 79 golova u 128 nastupa, a u klupskoj karijeri je, osim za Santos i Al-Hilal, igrao još za Barcelonu i PSG. Njegov transfer iz Barcelone u PSG 2017. vrijedan 222 milijuna eura i dalje je rekordna cifra plaćena za jednog nogometaša. 

