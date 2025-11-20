Neymar (33) zabio je nakon 107 dana suše gol za Santos. Brazilski prvoligaš u teškoj je situaciji jer je nakon 34 odigrana kola samo bod iznad relegacijske zone. Do kraja sezone ostale su još četiri utakmice
VIDEO Pogledajte Neymarov gol nakon 107 dana! Hoće li se naći na popisu putnika za Mundijal?
Najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije, Neymar, zabio je nakon 107 dana gol za Santos u remiju protiv Mirassola (1-1). Posljednja utakmica na kojoj je zabio gol bila je 5. kolovoza u 18. kolu kad je Santos dočekao Juventude. Tada je dva puta poentirao u slavlju rezultatom 3-1.
U četvrtoj minuti utakmice 34. kola, nakon neuspješno odrađene korner akcije Mirassola, Santosovo krilo uposlio je Lautaro Diaz (27) sjajnim pasom iz vlastite polovice i kapetan domaćina bez većih poteškoća svladao je golmana Waltera (38). Mirassol je kasnije izjednačio u 60. golom Reinalda s bijele točke.
Pogledajte Neymarov GOL
Neymar je u Santosu od kraja siječnja otkada je stigao iz Al-Hilala bez odštete. Kao krilni igrač bio je podložan grubim prekršajima kroz godine što se odražava na njegovom tijelu u kasnijem stadiju karijere. Zadnje je ozlijedio ložu zbog koje nije igrao kroz rujan i listopad. Cilj mu je vratiti se u formu i dokazati kako je spreman za posljednji ples na Svjetskom prvenstvu iduće godine.
Od povratka u Brazil zaigrao je za Santos 25 puta, zabio sedam golova i podijelio tri asistencije. Ugovor s njima ima do kraja godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 11 milijuna eura. Najbolji je strijelac u brazilskoj povijesti sa 79 golova u 128 nastupa, a u klupskoj karijeri je, osim za Santos i Al-Hilal, igrao još za Barcelonu i PSG. Njegov transfer iz Barcelone u PSG 2017. vrijedan 222 milijuna eura i dalje je rekordna cifra plaćena za jednog nogometaša.
