KRAH 'REDSA'

VIDEO Nezapamćena kriza trese Liverpool. Izgubio četvrtu u nizu

Piše Boris Trifunović, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nezapamćena kriza trese Liverpool. Izgubio četvrtu u nizu
Foto: Toby Melville

BRENTFORD - LIVERPOOL 3-2 Engleski prvak ne može izaći iz velikih problema ove sezone. Gubio je od Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda, sada je pao i kod Brentforda

Velika kriza nogometaša Liverpoola u Premier ligi se nastavlja nakon što je Brentford aktualnog prvaka svladao s 3-2 na domaćem terenu u devetom kolu.

Četvrti je to prvenstveni poraz u nizu Liverpoola koji je peti na ljestvici. Prethodno je gubio s 1-2 protiv Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda. Brentford je trenutačno 10. na ljestvici.

VIDEO: BRENTFORD - LIVERPOOL 3-2

Brentford je poveo već u petoj minuti kada je dalekometni aut izveo Kayode, a u gostujućem šesnaestercu se najbolje snašao Ouattara pogodivši mrežu Liverpoola.

Gosti su potom dominirali, ali su vrlo teško stvarali prave šanse. Novi šok za Liverpool je uslijedio u 45. minuti kada je milimetarski točnu kontru izveo Brentford. Sjajnu je asistenciju Damsgaard poslao za Schadea koji je u situaciji jedan na jedan s golmanom Liverpoola pogodio za 2-0. Do odmora je ostalo malo vremena, ali ipak dovoljno da se Liverpool vrati u igru. U petoj minuti nadoknade Kerkez je iz blizine bio strijelac za 1-2.

Domaćin je bio bolji u uvodnim minutama drugog dijela te je povećao prednost u 60. minuti. Thiago je pogodio s bijele točke nakon što je prekršaj na rubu šesnaesterca napravio Van Dijk.

Do kraja dvoboja Liverpool je smanjio na 2-3 vrlo lijepim golom Salaha pod gredu, ali više od toga gosti nisu napravili.

