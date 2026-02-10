VIDEO Nije prošao ni tjedan od početka ZOI, a sportaši se žale. Pogledajte kako pucaju medalje

Bilo da se radi o zlatu, srebru ili bronci, medalje s Zimskih olimpijskih igara u Milanu Cortini imaju jednu zajedničku stvar - lako se mogu slomiti.

Organizatori Igara u ponedjeljak su izjavili da su pokrenuli istragu o nizu nezgoda u kojima su osvajači olimpijskih medalja, uključujući američku prvakinju u skijaškom spustu Breezy Johnson, imali napuknutu i okrnjenu medalju.

"Potpuno smo svjesni situacije i vidjeli ste slike", rekao je glavni operativni direktor Igara u Milanu Cortini Andrea Francisi na konferenciji za novinare u ponedjeljak. "Istražujemo u čemu je točno problem.Posvetit ćemo maksimalnu pozornost medaljama... kako bi sve bilo savršeno jer je ovo jedna od najvažnijih stvari za sportaše."

Johnson je jedna od nekoliko odlikovanih sportaša u Italiji koji su vidjeli kako im medalje pucaju samo nekoliko minuta nakon dodjele nagrada u prvih nekoliko dana Igara.

„Teška je, a slomljena“, rekla je Johnson novinarima ubrzo nakon ceremonije dodjele nagrada, pokazujući svoju napuknutu i okrnjenu medalju u jednoj ruci dok joj je otkinuta vrpca visjela oko vrata. "Skakala sam gore-dolje od uzbuđenja, a ona je jednostavno pala i slomila se“

Njemački biatlonac Justus Strelow također ima brončanu medalju napuknutu, kada je pala na pod tijekom proslave u sjedištu njihovog tima, a švedska skijašica trkačica Ebba Andersson, srebrna medalja u ženskom skijatlonu, doživjela je sličnu sudbinu.

"Medalja je pala u snijeg i prepolovila se“, citirala je Andersson švedska televizija SVT. "Sada se samo nadam da organizatori imaju plan za slomljene medalje.“