VIDEO Nijemac prijetio Dončiću da će ga prebiti, Slovenac mu se propisno narugao. Pogledajte

Kratki isječak žestoke rasprave između košarkaša Dennisa Schrödera i Luke Dončića tijekom utakmice postao je neočekivani viralni hit na društvenim mrežama. Video, koji prikazuje njemačkog razigravača kako prijeti slovenskoj zvijezdi, u samo nekoliko sati prikupio je stotine tisuća pregleda, a reakcije navijača pretvorile su napeti trenutak u izvor zabave.

Objava potječe s popularnog profila posvećenog Lakersima, "Lakers All Day Everyday", a prikazuje isječak s utakmice između Lakersa i Kingsa. Na snimci se vidi Dennis Schröder, igrač Kingsa, kako se unosi u lice Luki Dončiću i agresivno gestikulira, a s usana mu se može pročitati prijetnja: ​"Prebit ću te."

Internet je poludio za Dončićevom reakcijom koji je lagano odmahnuo rukom i gestikulacijom pokazao da Nijemac previše priča. Komentari ispod objave počeli su sprdati Schrödera koji je imao jako lošu večer u dresu Kingsa (11 koševa) te su mu poručili da mu je bolje držati jezik za zubima. Također su mu poručili da je običan klaun, a Slovenac nije dozvolio da ga to omete u nastavku susreta.

Dončić je bio briljantan u pobjedi Lakersa te je ubacio 34 koša, uz sedam asistencija i pet skokova. Lakersi su pobijedili Kingse 125-101 i prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Trenutačno su na četvrtom mjestu Zapadne konferencije s omjerom 20-10.