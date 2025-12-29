Obavijesti

Sport

Komentari 2
HIT REAKCIJA

VIDEO Nijemac prijetio Dončiću da će ga prebiti, Slovenac mu se propisno narugao. Pogledajte

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nijemac prijetio Dončiću da će ga prebiti, Slovenac mu se propisno narugao. Pogledajte
Foto: screenshot/X

Dennis Schröder prijetio je Dončiću, ali se Slovenac samo nasmijao i pokazao mu da previše priča. Reakcija je postala viralni hit, a navijači su se počeli rugati s njemačkim košarkašem

Kratki isječak žestoke rasprave između košarkaša Dennisa Schrödera i Luke Dončića tijekom utakmice postao je neočekivani viralni hit na društvenim mrežama. Video, koji prikazuje njemačkog razigravača kako prijeti slovenskoj zvijezdi, u samo nekoliko sati prikupio je stotine tisuća pregleda, a reakcije navijača pretvorile su napeti trenutak u izvor zabave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Objava potječe s popularnog profila posvećenog Lakersima, "Lakers All Day Everyday", a prikazuje isječak s utakmice između Lakersa i Kingsa. Na snimci se vidi Dennis Schröder, igrač Kingsa, kako se unosi u lice Luki Dončiću i agresivno gestikulira, a s usana mu se može pročitati prijetnja: ​"Prebit ću te."

Internet je poludio za Dončićevom reakcijom koji je lagano odmahnuo rukom i gestikulacijom pokazao da Nijemac previše priča. Komentari ispod objave počeli su sprdati Schrödera koji je imao jako lošu večer u dresu Kingsa (11 koševa) te su mu poručili da mu je bolje držati jezik za zubima. Također su mu poručili da je običan klaun, a Slovenac nije dozvolio da ga to omete u nastavku susreta.

Dončić je bio briljantan u pobjedi Lakersa te je ubacio 34 koša, uz sedam asistencija i pet skokova. Lakersi su pobijedili Kingse 125-101 i prekinuli niz od tri uzastopna poraza. Trenutačno su na četvrtom mjestu Zapadne konferencije s omjerom 20-10.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom
FOTO Zanosna Julija objavila je zaruke s ofenzivcem Dinama
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Zanosna Julija objavila je zaruke s ofenzivcem Dinama

Gabriel Vidović ove se sezone još traži u Dinamu. Do sada je u sezoni odigrao 16 utakmica, a zabio je samo jedan gol i dodao isto toliko asistencija
FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...
MAGNET ZA SKANDALE

FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025