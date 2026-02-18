VIDEO Nikad iskrenija Zrinka: 'Našla sam užitak. Inače fakat ovo više ne bi imalo smisla...'

HEROJI NA LEDU

VIDEO Borba za život na minusima: Spasili ozlijeđenog orla iz zaleđene rijeke Hudson SAD - Ozlijeđenog bjeloglavog orla nasukanog na ledenoj ploči rijeke Hudson spasili su u utorak ujutro policajci lučke jedinice NYPD-a, a 'operaciju' su zabilježile kamere. Na snimci se vidi kako je orao primijećen dok je ispuštao krikove u nevolji, nakon čega su policajci upotrijebili hvataljku i ceradu kako bi osigurali pticu i doveli je na sigurno. Tijekom spašavanja orao nije pokušavao pobjeći i krvario je iz krila, prenosi Reuters. 'Pripadnici lučke jedinice brzo su reagirali, sigurno uklonili pticu i prevezli je u utočište za životinje u saveznoj državi New Jersey', rekli su dužnosnici.

