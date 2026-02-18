POGLEDAJTE IZJAVE
VIDEO Nikad iskrenija Zrinka: 'Našla sam užitak. Inače fakat ovo više ne bi imalo smisla...'
Izbacila sam frustracije. Više nisam mogla napraviti u dva tjedna kako smo promijenili servisera i imali vremena za trening. Na to jedino mogu biti ponosna. Našla sam užitak, vidim napredak, barem u treningu. Inače fakat ne bi imalo smisla ovo više raditi, rekla je Zrinka Ljutić nakon 26. mjesta u slalomu na ZOI. Leona Popović je diskvalificirana, Pia Vučinić nije završila utrku. Evo njihovih izjava.
