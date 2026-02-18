Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE ZADOVOLJNA

Zrinka: Ovo je možda najrealniji ishod. Dogodio mi se 'blackout'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Zrinka: Ovo je možda najrealniji ishod. Dogodio mi se 'blackout'
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Na srednjem dijelu sam se dobro osjećala i htjela sam prenijeti taj dobar osjećaj i u zadnji dio staze. Shvatila sam da malo kasnim pa sam htjela pustiti skiju. Ali malo sam se preračunala, komentirala je Leona Popović

Admiral

Zrinka Ljutić (22) završila je na 26. mjestu olimpijskog slaloma u Cortini d'Ampezzo, što znači kako 25. mjesto iz Pekinga ostaje njezin najbolji rezultat u ovoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama. Zlato je uzela legendarna Amerikanka Mikaela Shiffrin s ogromnih sekundu i pol prednosti u odnosu na drugoplasiranu Camille Rast. Bronca je otišla u Švedsku, točnije Anni Swenn Larsson.

U svojoj izjavi za HRT nakon utrke Zrinka nije birala riječi. Iskreno je priznala kako je razočarana, ali i svjesna situacije, svojih rezultata u sezoni, ali i budućnosti koja je ispred nje.

- Teško je reći što sam mogla očekivati (na Igrama, op. a.) nakon ovakve sezone. Ovo je možda jedan od najrealnijih ishoda. Trebat će mi vremena da se vratim. Dala sam sve od sebe. To je jedino što sam mogla - rekla je prošlogodišnja prvakinja Svjetskog kupa u slalomu.

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 2
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Što se dogodilo u 2. vožnji?

- Iskreno, ne znam. Zakasnila sam. Mislim da je bio neki 'blackout' već od svega. Ne znam, sve se tako brzo dogodi - rekla je Zrinka i dodala kako joj je odgovarala postavka druge vožnje.

'Naporno sam radila i skroz promašila'

Žao joj je što nije u boljoj formi u olimpijskoj sezoni.

- Naporno sam radila kako bi došla konkurentna nakon onih Igara 2022. Definitivno sam to skroz promašila

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 1
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Leona Popović izletjela je iz utrke nekoliko vratiju pred ciljem. Ipak, pokazala je dobro skijanje nakon teške sezone u kojoj se mučila vratiti ritam nakon teške ozljede i operacije.

- Nisam baš dobro startala u drugoj vožnji. Na srednjem dijelu sam se dobro osjećala i htjela sam prenijeti taj dobar osjećaj i u zadnji dio staze. Shvatila sam da malo kasnim pa sam htjela pustiti skiju. Ali malo sam se preračunala. Iznenadila su me ta dva zadnja zavoja. Nisam previše razočarana. Probala sam dati sve od sebe, ali nije išlo. Bilo je danas i dobrih stvari, uzet ću ih sa sobom u posljednji dio sezone - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
VRATIO SE PRIJE 5 GODINA

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u prije točno pet godina, nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026