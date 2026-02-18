Zrinka: Ovo je možda najrealniji ishod. Dogodio mi se 'blackout'

Zrinka Ljutić (22) završila je na 26. mjestu olimpijskog slaloma u Cortini d'Ampezzo, što znači kako 25. mjesto iz Pekinga ostaje njezin najbolji rezultat u ovoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama. Zlato je uzela legendarna Amerikanka Mikaela Shiffrin s ogromnih sekundu i pol prednosti u odnosu na drugoplasiranu Camille Rast. Bronca je otišla u Švedsku, točnije Anni Swenn Larsson.

U svojoj izjavi za HRT nakon utrke Zrinka nije birala riječi. Iskreno je priznala kako je razočarana, ali i svjesna situacije, svojih rezultata u sezoni, ali i budućnosti koja je ispred nje.

- Teško je reći što sam mogla očekivati (na Igrama, op. a.) nakon ovakve sezone. Ovo je možda jedan od najrealnijih ishoda. Trebat će mi vremena da se vratim. Dala sam sve od sebe. To je jedino što sam mogla - rekla je prošlogodišnja prvakinja Svjetskog kupa u slalomu.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Što se dogodilo u 2. vožnji?

- Iskreno, ne znam. Zakasnila sam. Mislim da je bio neki 'blackout' već od svega. Ne znam, sve se tako brzo dogodi - rekla je Zrinka i dodala kako joj je odgovarala postavka druge vožnje.

'Naporno sam radila i skroz promašila'

Žao joj je što nije u boljoj formi u olimpijskoj sezoni.

- Naporno sam radila kako bi došla konkurentna nakon onih Igara 2022. Definitivno sam to skroz promašila

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Leona Popović izletjela je iz utrke nekoliko vratiju pred ciljem. Ipak, pokazala je dobro skijanje nakon teške sezone u kojoj se mučila vratiti ritam nakon teške ozljede i operacije.

- Nisam baš dobro startala u drugoj vožnji. Na srednjem dijelu sam se dobro osjećala i htjela sam prenijeti taj dobar osjećaj i u zadnji dio staze. Shvatila sam da malo kasnim pa sam htjela pustiti skiju. Ali malo sam se preračunala. Iznenadila su me ta dva zadnja zavoja. Nisam previše razočarana. Probala sam dati sve od sebe, ali nije išlo. Bilo je danas i dobrih stvari, uzet ću ih sa sobom u posljednji dio sezone - zaključila je.