VIDEO Nikola Jokić se ozlijedio! Doktori: Tri su moguća scenarija

U noći s ponedjeljka na utorak, tijekom utakmice protiv Miami Heata ozlijedio se Nikola Jokić. Trostruki MVP i vjerojatno najbolji košarkaš današnjice, pao je na parket držeći se za lijevo koljeno. Njegov bolni izraz lica i način na koji je pao bez kontakta s protivničkim igračem odmah su upalili sve alarme. Denver je na koncu teško izgubio 147-123, no rezultat je pao u drugi plan. Pitanje koje sada svi postavljaju jest - koliko je teška ozljeda srpskog genijalca i hoće li ga ona udaljiti s parketa na duže vrijeme?

Pokretanje videa... 01:28 specka reportaža iz sombora, otac nikole jokića | Video: 24sata/Video

Što se točno dogodilo?

Do nesretnog trenutka došlo je tri sekunde prije kraja prvog poluvremena. U pokušaju da pomogne suigraču Spenceru Jonesu u obrani, Jokić se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Jones je, povlačeći se, slučajno stao na Jokićevo lijevo stopalo. Ta je naizgled bezazlena situacija izazvala neprirodno istezanje i rotaciju koljena. Jokić se srušio na pod i jauknuo. Iako je uspio sam, šepajući, doći do svlačionice, nije se vraćao u igru u drugom poluvremenu.

Do tog trenutka odigrao je još jednu briljantnu utakmicu. Za samo 19 minuta zabio je 21 koš uz osam asistencija i pet skokova, krećući se prema još jednom triple-double učinku kojim bi se izjednačio s legendarnim Oscarom Robertsonom. Umjesto povijesti, navijači su dobili noćnu moru.

​- Gledajući snimku u poluvremenu, izgledalo je kao da su mu se noge zaplele sa suigračem. Odmah je znao da nešto nije u redu. Slama srce kada se bilo tko ozlijedi u ovoj igri, a pogotovo netko tako poseban kao on - izjavio je nakon utakmice vidno zabrinuti trener David Adelman.

Liječnici u strahu, ali ima i optimizma

Dok se čekaju rezultati magnetske rezonancije koja će dati konačnu dijagnozu, ugledni sportski liječnici analizirali su snimku i iznijeli tri moguća scenarija, od najboljeg do najgoreg.

Najbolji scenarij: Nagnječenje kosti

Mehanizam ozljede, poznat kao hiperekstenzija (prekomjerno istezanje zgloba), često u NBA ligi, srećom, završi bez oštećenja ključnih ligamenata. Poznati sportski analitičari poput dr. Davida J. Chaoa i dr. Briana Sutterera slažu se da postoji nada. U najboljem slučaju, radi se o nagnječenju kosti uzrokovanom hiperekstenzijom. Takva ozljeda zahtijevala bi pauzu od nekoliko tjedana, što bi u kontekstu cijele sezone bio ogroman dobitak za Nuggetse.

Srednji scenarij: Oštećenje ostalih ligamenata

Nešto teža opcija uključuje oštećenje drugih, manje ključnih struktura u koljenu, poput poplitealnog ligamenta. Ovisno o stupnju oštećenja, oporavak bi mogao potrajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Iako bi to bio značajan udarac za momčad, Jokić bi se ipak vratio na parket tijekom ove sezone.

Najgori scenarij: Puknuće prednjeg križnog ligamenta

Ovo je dijagnoza koje se pribojavaju svi sportaši. Puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) značilo bi kraj sezone za Jokića, operaciju i dugotrajan oporavak koji bi se vjerojatno protegnuo i na početak sljedeće sezone. Za Denver, koji s Jokićem ima šampionske ambicije, to bi bila katastrofa.

Ipak, liječnici ističu nekoliko ohrabrujućih faktora. Jokić u trenutku ozljede nije trčao niti skakao, što znači da je sila koja je djelovala na zglob bila manja. Također, nije bilo direktnog udarca u koljeno, a snimka ne pokazuje značajno bočno pomicanje zgloba, što smanjuje vjerojatnost najtežeg ishoda.

Jokićeva povijest ozljeda

Iako ova ozljeda izgleda zabrinjavajuće, Nikola Jokić je tijekom karijere stekao reputaciju jednog od najizdržljivijih superstara lige. Od sezone 2019/20. propustio je samo 36 utakmica regularne sezone. Ove sezone igrao je u svakoj utakmici, bilježeći nevjerojatne prosjeke od 29,9 koševa, 12,4 skoka i 11,1 asistencije. Imao je problema s upalom kuka (2024.), zatezanjem zadnje lože (2023.) i uganućem gležnja (2017.), no nikada nije izbivao duže vrijeme. Njegova otpornost daje nadu da ni ovaj put posljedice neće biti katastrofalne.

Denver je već oslabljen neigranjem Aarona Gordona, Christiana Brauna i Cama Johnsona. Gubitak Jokića, čak i na kraće vrijeme, stavlja ih u vrlo težak položaj.

​- Moj će um večeras lutati. Razmišljat ću o tome što moramo učiniti ako on bude izvan terena neko vrijeme, ili na duže vrijeme. Ali prvo svi moramo duboko udahnuti i pričekati prave vijesti - zaključio je trener Adelman.