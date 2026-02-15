Obavijesti

LUDNICA NA TRIBINAMA

VIDEO 'Ninja kornjače' priredile su šou na utakmici hrvatskog drugoligaša! Pogledajte scene

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

S upaljenim bakljama u rukama, vesela družina privukla je poglede i kamera, a njihov potez ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama

Admiral

Jedna scena s hrvatskih drugoligaških terena ukrala je pažnju i postala pravi viralni hit. Naime, mnoge je oduševila snimka s utakmice Prve NL između Orijenta 1919 i vinkovačke Cibalije. Dok se na terenu stadiona Krimeja vodila bitka za bodove, na obližnjem nadvožnjaku odvijao se pravi spektakl.

Skupina navijača, kostimirana u popularne likove iz crtanog filma, Ninja kornjače i njihovog protivnika Shreddera, odlučila je iskoristiti karnevalsko raspoloženje za pružanje podrške svom klubu.

S upaljenim bakljama u rukama, vesela družina privukla je poglede i kamera, a njihov potez ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama.

