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VIDEO Niželigaš iz BiH vrlo originalno predstavio novi dres

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Niželigaš iz BiH vrlo originalno predstavio novi dres
Foto: Facebook
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Klub je predstavljanje popratio zanimljivim promotivnim spotom, povezujući nogometni identitet s pripadnošću gradu

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Nogometni klub Ljubuški koji se natječe u 2. nogometnoj ligi Federacije BiH skupini Jug (treći rang) na vrlo originalan način predstavio je novi dres.  Trebižat, Kula i ljubuška baština u središtu su poruke kojom je klub iz Ljubuškog predstavio novi dres. Klub je predstavljanje popratio zanimljivim promotivnim spotom, povezujući nogometni identitet s pripadnošću gradu.

- Neke stvari se ne objašnjavaju. One se nose. Vodom Trebižata. Zidovima Kule. Tragovima naše baštine - poručili su iz kluba uz objavu.

Naglasak predstavljanja stavljen je na povezanost kluba i njegova zavičaja, uz poruku: „Ljubuški nije samo mjesto. To je ono što nosimo sa sobom.”

Novi dres predstavljen je pod sloganom 'Stvoren iz Ljubuškog. Za Ljubuški', a iz kluba su objavili kako je od danas dostupan u novoj internetskoj trgovini na službenoj stranici NK Ljubuški.

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