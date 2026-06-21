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VIDEO Nizozemski kralj i kraljica slavili u svlačionici Curacaa. Izbornik: Ovo je bila ludnica!

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Nizozemski kralj i kraljica slavili u svlačionici Curacaa. Izbornik: Ovo je bila ludnica!
Foto: Screenshot/X

Kraljevska ludnica u Curacau: Room šokirao Ekvador s 15 obrana, a Willem-Alexander i Máxima upali u svlačionicu i slavili povijesni bod

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Čudesna priča na SP-u i apsolutni hit postali su nogometaši Curacaa koji su osvojili povijesni bod za svoju zemlju na Mundijalu protiv Ekvadora (0-0). Heroj cijele priče bio je golman Curacaa, Eloy Room, koji je skupio nevjerojatnih 15 obrana i bio jako blizu rekorda (Tim Howard imao je 16). Slavilo se u svlačionici, a onda su stigli i posebni gosti.

Kad je krenula fešta u svlačionici, na vratima su se pojavili nizozemski kralj Willem-Alexander s kraljicom Maximom pa su se i oni pridružili slavlju. Naime, Curacao je sastavni dio Kraljevine Nizozemske, a iako Curaçao ima vlastitu vladu i parlament, i dalje je dio iste državne zajednice, pa je kraljevski par navijao i za Nizozemsku i za otočnu reprezentaciju.

Willem-Alexander i kraljica Máxima odradili su pritom pravi navijački podvig. Najprije su u Houstonu uživo pratili uvjerljivu pobjedu Nizozemske nad Švedskom (5-1), a potom se bez puno predaha zaputili prema Kansas Cityju. Nakon leta dugog oko 1.200 kilometara stigli su na povijesnu utakmicu Curaçaa, koja je privukla veliku pozornost zbog mogućnosti osvajanja prvog boda na velikoj sceni.

Kada je nakon dramatične završnice susreta s Ekvadorom potvrđen povijesni rezultat, kraljevski par nije ostao u svečanoj loži. Spustili su se među igrače i članove stručnog stožera te zajedno s njima proslavili uspjeh koji će ostati upisan u nogometnu povijest otoka. Emocije su bile vidljive na svakom koraku, a slavlje je kulminiralo zajedničkim plesom i fotografiranjem s reprezentativcima Curaçaa.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

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- Od samog starta imali smo potporu ljudi Curacaa. Pogotovo tijekom prošlog tjedna i 7-1 poraza od Njemačke, ljudi na našem otoku su slavili i bili sretni. Večeras je bila ludnica i ljudima kojima život nije uvijek lagan želim da proslave ovaj uspjeh. Odigrali smo utakmicu na pravi način, naši navijači su bili toliko entuzijastični usprkos rezultatu iz prve utakmice, a igrači su im uzvratili na pravi način - rekao je.

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