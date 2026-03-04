VIDEO Njegov lažnjak još uvijek 'uzima žrtve'! Pogledajte potez kojim je oduševio Niko Kranjčar

Proslavljeni hrvatski nogometaš Niko Kranjčar (41) podsjetio je na neke mlađe dane na malonogometnom terenu. Podsjetimo, Kranjčar je igrao za Dinamo i Hajduk, a za hrvatsku reprezentaciju skupio je 81 utakmica uz 15 zabijenih golova. Trenersku je karijeru započeo u svibnju 2021. godine kao pomoćnik Josipu Šimuniću u hrvatskoj U-19 reprezentaciji, a od sredine 2024. godine obnaša tu funkciju u stožeru U-21 izbornika Ivice Olića.

Sve to govori kako je Kranjčar i dalje itekako uključen u nogomet, a s vremena na vrijeme podsjeti na poteze iz najboljih igračkih dana. Naime, Kranjčar je već nekoliko puta zaigrao u malonogometnom natjecanju na zagrebačkom Klinčeku, poznatom kao 'GOAT liga'.

A njegov posljednji potez "zapalio je" društvene mreže. Kranjčar je povukao kontranapad svoje momčadi pa prodao majstorski lažnjak. "Zavaljao" je dvojicu protivničkih braniča koji su mislili kako će bivši ''vatreni'' pucati prema golu, a zapravo je majstorski poslužio suigrača.

Inače, Goat liga na jednome mjestu okuplja ponajbolje rekreativce, ali i sadašnje te bivše profesionalce. Uz odlična imena na terenu, tu je posebnost natjecanja u nekoliko pravila. Primjerice, penali se izvode u starom MLS stilu, kad izvođač kreće s centra 1 na 1 protiv golmana, zatim nema početnog udarca već je utrka za loptu poput one u vaterpolu, dok remija nema, igra se do zlatnoga gola.

Sve se to vrhunski prati i na društvenim mrežama, gdje gledatelji imaju prilike vidjeti neke prizore "iza scene", glasati za gol kola, a svojevrsna je ovo hrvatska inačica formata poput King's League, u vlasništvu Gerarda Piquea.