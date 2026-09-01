VIDEO Nogometaš je oduševio! Zarađuje 175.000 eura tjedno, a vozi se kombijem od tek 8200 €

U svijetu u kojem nogometne zvijezde predstavljaju sinonim za luksuz, a Paris Saint-Germain klub izgrađen na gotovo neograničenom bogatstvu, João Neves, jedan od ključnih igrača pariške momčadi, predstavlja potpunu suprotnost. Unatoč tjednoj plaći koja se procjenjuje na vrtoglavih 175.000 eura, portugalski veznjak na treninge dolazi u vozilu koje bi prije očekivali vidjeti na gradilištu nego na parkiralištu elitnog kluba.

Dok njegovi suigrači i kolege iz nogometnog svijeta biraju najnovije modele Ferrarija, Lamborghinija i Bentleyja, Neves je snimljen kako izlazi iz bijelog kombija Peugeot Partner iz 2021. godine. Procijenjena vrijednost ovog praktičnog vozila iznosi tek oko 8.200 eura. Ta je cifra gotovo zanemariva u usporedbi s njegovim primanjima. Naime, Neves u jednom danu zaradi dovoljno da kupi otprilike tri takva kombija.

JOAO NEVES 🇵🇹 EST ARRIVÉ AU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT COMME AU CHANTIER AVEC SA CAMIONNETTE 😁🚚 pic.twitter.com/URGGn3b97n — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2026

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju ga kako srdačno pozdravlja navijače, strpljivo potpisuje autograme i zatim sjeda za volan svog skromnog vozila, ostavljajući obožavatelje u čudu.

Njegov prizemljen pristup u oštrom je kontrastu s uobičajenom slikom multimilijunskih sportaša, a britanski mediji su se našalili kako je teško zamisliti zašto vozi taj automobil, "osim ako ne radi honorarno kao soboslikar ili majstor za interijere".

Ovakav pristup životu nije slučajan, već je duboko ukorijenjen u njegovom odgoju. Neves je odrastao u Taviri, malom gradu na obali Algarvea, u obitelji u kojoj su se cijenile druge vrijednosti. Otac policajac i majka profesorica tjelesnog odgoja usadili su mu radnu etiku i skromnost.

Foto: Gintare Karpaviciute

Ta ga je zrelost pratila kroz cijelu karijeru i pomogla mu da se dokaže u Benficinoj akademiji, gdje su neki treneri sumnjali da može uspjeti na najvišoj razini. Njegova navika da uvijek drži dres utaknut u hlačice, što je postalo njegov zaštitni znak, također govori o poštovanju koje gaji prema igri i suparnicima, vrijednosti koju mu je usadio otac.

Nevesov talent nije mogao dugo ostati skriven. Nakon što se dokazao u Benfici, Paris Saint-Germain ga je doveo 2024. godine za odštetu od 60 milijuna eura. U Parizu se prilagodio gotovo trenutno, postavši nezamjenjiv dio stroja Luisa Enriquea. Španjolski strateg ga je opisao kao "čistu energiju u službi momčadi" i igrača koji se savršeno uklapa u njegov stil igre jer "ne gubi loptu".

U tandemu sa sunarodnjakom Vitinhom čini jedan od najdinamičnijih veznih redova u Europi. Njegova energija, taktička disciplina i otpornost na pritisak bili su ključni u pohodima PSG-a na dvije uzastopne Lige prvaka.

João Neves est arrivé au Campus PSG… en camionnette utilitaire. 😂🚛🇵🇹 pic.twitter.com/VRgJloy6Yk — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 31, 2026