VIDEO Norvežani se vratili kući, dočekali ih kao prvake! Evo kako je 100.000 ljudi slavilo

Deseci tisuća navijača trijumfalno su dočekali norvešku reprezentaciju u Oslu u ponedjeljak navečer, obilježavajući njihov najbolji rezultat ikad na Svjetskim prvenstvima. Podsjetimo, Norveška je u subotu poražena u četvrtfinalu SP-a od Engleske nakon produžetaka.

Prema podacima policije, u središtu Osla okupilo se oko 100.000 navijača.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Trg Kraljevske palače bio je pun kada je norveška reprezentacija sjela pred publikom kako bi započela sada već poznati vikinški "Ro", oponašajući pokrete veslanja uz skandiranje "ro" (veslaj na norveškom), što je postao prepoznatljiv znak norveških navijača i njihovih igrača.,

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Pritom je prijestolonasljednik Haakon predvodio publiku i reprezentaciju u ritmu bubnjeva.

"Nevjerojatno je vidjeti svu podršku koju primamo i kako nas cijela zemlja podržava. Toliko radosti, osmijeha i dobrog raspoloženja. Zaista je fantastično," rekao je kapetan momčadi, veznjak Martin Odegaard, za javni servis NRK.

Zvjezdani napadač Erling Haaland nije bio prisutan na proslavi s navijačima jer je, prema izvješću NRK-a, morao uhvatiti let. Međutim, ranije je prisustvovao prijemu koji je priredio kralj Harald kako bi čestitao norveškoj vrsti.