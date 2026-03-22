VIDEO Nottingham Forest razbio Tottenham! Tudor pred otkazom

Nottingham Forest je razbio Tottenham Igora Tudora 3-0 usred Londona u 31. kolu Premier lige! Novi je ovo bolan poraz za "pijetlove", koji se nalaze u jako teškoj situaciji.

Gol za 0-1 zabio je Igor Jesus u 45. minuti, a na 0-2 je povisio Gibbs-White u 62. Konačnih 0-3 postavio je Awoniyi u 87. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Tottenham je tako bez pobjede u Premier ligi još od 28. prosinca i gostovanja kod Crystal Palacea (0-1), odnosno 13 utakmica! Igor Tudor stigao je probuditi momčad koja se nalazi u velikoj krizi, ali zasad nije uspio.

Prije ove utakmice engleski su mediji naglašavali da je ova utakmica za hrvatskog trenera "biti ili ne biti", a nakon ovako teškog poraza vrlo je moguće da će doći do smjene.

Tottenham je 17. sa 30 bodova, dok je Nottingham prestigao upravo Tudorovu momčad i sada je 16. sa dva boda više. U idućem kolu "spursi" idu u goste Sunderlandu.