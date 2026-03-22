VIDEO Nottingham Forest razbio Tottenham! Tudor pred otkazom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Prije ove utakmice engleski su mediji naglašavali da je ova utakmica za hrvatskog trenera "biti ili ne biti", a nakon ovako teškog poraza vrlo je moguće da će doći do smjene

Nottingham Forest je razbio Tottenham Igora Tudora 3-0 usred Londona u 31. kolu Premier lige! Novi je ovo bolan poraz za "pijetlove", koji se nalaze u jako teškoj situaciji. 

Gol za 0-1 zabio je Igor Jesus u 45. minuti, a na 0-2 je povisio Gibbs-White u 62. Konačnih 0-3 postavio je Awoniyi u 87. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Tottenham je tako bez pobjede u Premier ligi još od 28. prosinca i gostovanja kod Crystal Palacea (0-1), odnosno 13 utakmica! Igor Tudor stigao je probuditi momčad koja se nalazi u velikoj krizi, ali zasad nije uspio.

Prije ove utakmice engleski su mediji naglašavali da je ova utakmica za hrvatskog trenera "biti ili ne biti", a nakon ovako teškog poraza vrlo je moguće da će doći do smjene.

Tottenham je 17. sa 30 bodova, dok je Nottingham prestigao upravo Tudorovu momčad i sada je 16. sa dva boda više. U idućem kolu "spursi" idu u goste Sunderlandu. 

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol
Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade
DETALJI VJENČANJA

Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Raskošna svadba Marijana Kustića i Nike Perenčević okupila brojne slavne goste! Klapa Intrade zabavljala uzvanike, a kumirao Damir Mišković

