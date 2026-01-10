Obavijesti

Sport

Komentari 1
TREĆI U SEZONI

VIDEO Nova godina, stari Luka Vušković! Pogledajte nebeski skok i sjajan gol Hrvata za HSV

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nova godina, stari Luka Vušković! Pogledajte nebeski skok i sjajan gol Hrvata za HSV
Foto: Christian Charisius/DPA

Ovo je 18-godišnjem stoperu treći gol u Bundesligi ove sezone, a svega tri minute nakon toga suigrač Elfadli je dobio crveni karton. Freiburg je izjednačio u 53. minuti golom Grifa iz penala

Admiral

Freiburg je dočekao HSV u 16. kolu Bundeslige i prvom u 2026. godini, a Luka Vušković nastavio je tamo gdje je stao u prošloj godini. Zabio je za vodstvo gostiju u 48. minuti. 

Hrvatski stoper sjajno se odrazio i glavom pogodio nakon ubačaja iz kornera Muheima. Preciznije, prvotno se sudac nije oglasio, ali nakon javljanja na satu da je lopta prešla liniju, gol je priznat. 

Vuškovićev gol pogledajte OVDJE

Ovo je 18-godišnjem stoperu treći gol u Bundesligi ove sezone, a svega tri minute nakon toga suigrač Elfadli je dobio crveni karton. Freiburg je izjednačio u 53. minuti golom Grifa iz penala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo
20 IZABRANIH

Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo

Izbornik Sigurdsson objavio konačni popis igrača za Euro 2026. Ante Ivanković i Patrik Martinović na pričuvnoj listi. Hrvatska spremna za okršaj s Njemačkom i Europsko prvenstvo u Švedskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026