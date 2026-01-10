VIDEO Nova godina, stari Luka Vušković! Pogledajte nebeski skok i sjajan gol Hrvata za HSV

Freiburg je dočekao HSV u 16. kolu Bundeslige i prvom u 2026. godini, a Luka Vušković nastavio je tamo gdje je stao u prošloj godini. Zabio je za vodstvo gostiju u 48. minuti.

Hrvatski stoper sjajno se odrazio i glavom pogodio nakon ubačaja iz kornera Muheima. Preciznije, prvotno se sudac nije oglasio, ali nakon javljanja na satu da je lopta prešla liniju, gol je priznat.

Vuškovićev gol pogledajte OVDJE

Ovo je 18-godišnjem stoperu treći gol u Bundesligi ove sezone, a svega tri minute nakon toga suigrač Elfadli je dobio crveni karton. Freiburg je izjednačio u 53. minuti golom Grifa iz penala.