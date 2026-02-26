VIDEO Novi crveni karton Luke Stojkovića. Ošamario protivnika

Luka Stojković (22) treći je put dobio crveni karton u aktualnoj sezoni, a ovaj je sigurno i najviše zabolio navijače Dinama. Naime, "modri" su u četvrtak gostovali kod Genka u uzvratnoj utakmici doigravanja Europske lige, a belgijski predstavnik izborio je osminu finala zahvaljujući ukupnom rezultatu od 6-4.

Stojković je u 100. minuti iz nevjerojatnog razloga. Naime, ošamario je protivnika nakon jednog duela. Iako je prvotno dobio žuti karton, sudac je nakon VAR snimke promijenio odluku i isključio dinamovca. Zbog prigovora je žuti karton u toj sekvenci dobio i Miha Zajc, a Dinamo je u kritičnoj točki utakmice ostao s igračem manje...

Foto: MAURICE VAN STEEN

Genk je tada imao ukupno vodstvo od 5-4, a Stojković je bio jedan od najraspoloženijih igrača "modrih". To je dokazao i sjajnim golom kojim je doveo Dinamo u produžetke u 75. minuti, ali kasnije je podbacio. Klikom OVDJE možete vidjeti zašto je Stojković dobio crveni karton.