Obavijesti

Sport

Komentari 16
POGLEDAJTE ISKLJUČENJE

VIDEO Novi crveni karton Luke Stojkovića. Ošamario protivnika

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Novi crveni karton Luke Stojkovića. Ošamario protivnika
10
Foto: MAURICE VAN STEEN

Genk je tada imao ukupno vodstvo od 5-4, a Stojković je bio jedan od najraspoloženijih igrača 'modrih'. To je dokazao i sjajnim golom kojim je doveo Dinamo u produžetke u 75. minuti, ali kasnije je podbacio

Admiral

Luka Stojković (22) treći je put dobio crveni karton u aktualnoj sezoni, a ovaj je sigurno i najviše zabolio navijače Dinama. Naime, "modri" su u četvrtak gostovali kod Genka u uzvratnoj utakmici doigravanja Europske lige, a belgijski predstavnik izborio je osminu finala zahvaljujući ukupnom rezultatu od 6-4.

Stojković je u 100. minuti iz nevjerojatnog razloga. Naime, ošamario je protivnika nakon jednog duela. Iako je prvotno dobio žuti karton, sudac je nakon VAR snimke promijenio odluku i isključio dinamovca. Zbog prigovora je žuti karton u toj sekvenci dobio i Miha Zajc, a Dinamo je u kritičnoj točki utakmice ostao s igračem manje...

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - KRC Genk v GNK Dinamo Zagreb
Foto: MAURICE VAN STEEN

Genk je tada imao ukupno vodstvo od 5-4, a Stojković je bio jedan od najraspoloženijih igrača "modrih". To je dokazao i sjajnim golom kojim je doveo Dinamo u produžetke u 75. minuti, ali kasnije je podbacio. Klikom OVDJE možete vidjeti zašto je Stojković dobio crveni karton.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!
GENK - DINAMO 3-3 (6-4 UK.)

Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!

Dinamo je izgubio prvu utakmicu 3-1. Nakon 90 minuta u Belgiji vodio je 3-1 i izborio produžetke. U prvom produžetku 'modre' je golom šokirao Ito, potom je Stojković dobio crveni, a Heymans je zabio za 3-3, ukupnih 6-4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026